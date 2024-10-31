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影／假清運真盜採！合法身分掩護盜砂石 大甲警逮現行犯
台中市大甲警分局日前接獲民眾通報，有挖土機在大甲區農地開挖，多輛砂石車不斷載運土方離開，警方獲報後立即到場，當場查獲現場負責人、挖土機及砂石車駕駛共6人，涉嫌非法盜採砂石並載運至砂石廠出售，警方將6人依違反區域計畫法、組織犯罪條例、加重竊盜等罪嫌移送台中地檢署偵辦。
警方調查，犯嫌以提報該農地清運復原計畫為幌子，向主管機關提出清理申請並經核准，但未依計畫將農地上廢棄物清除，竟利用合法身分掩護非法行為，挖掘竊取該農地下方原有乾淨砂石，載運至鄰近砂石廠販售，企圖以此等方式不法賺取錢財。
附近居民發揮守望相助精神即時通報警方，大甲警分局獲報後，偵查隊及大甲派出所立即組成專案小組，兵分二路至現場蒐證盜採砂石狀況及追查砂石販賣流向，將涉案犯嫌查獲逮捕，有效遏阻盜採砂石者囂張的氣焰。
大甲分局偵查隊長陳宗凱表示，不法業者勿抱持投機僥倖心態，企圖以合法申請之身分，掩護盜採砂石之非法行為，大甲分局將加強攔檢載運土方之砂石車輛，清查有無涉及非法盜採砂石情事，並針對砂石車超載、未依指定時間路線行駛等違反道路交通管理處罰條例情事加強取締，對於盜採砂石行為將嚴正執法取締絕不寬貸；如民眾有發現可疑或不法砂石車輛，可撥打110專線向警方報案。
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