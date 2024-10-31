德翔台北輪翻版？資深船長：船體將斷裂油汙恐衝擊海域

中國大陸鈺洲啟航貨輪今天已在野柳岸際擱淺，經颱風一夜風雨摧殘，貨輪上載有的3台橋式起重機已掉落2台，恐有漏油嚴重威脅。

全國娛樂漁船協會理事長項彥豪說，船體底部不斷撞擊礁石，結構斷裂似乎只是時間問題，如果油汙漏出，將對野柳周遭港口設施以及環境的生態環境造成沉重負擔。

資深船長同時也是全國娛樂漁船協會理事長項彥豪說，在颱風增強的風浪中，今天凌晨首見光線時，鈺洲啟航輪已在野柳風景區的擱淺位置撞上岸壁，甲板上的門型吊車傾倒，船體底部不斷撞擊礁石，結構斷裂似乎只是時間問題。

項彥豪表示，要拖救的台船16號，也就是那艘1萬2000馬力的新拖船，於今天早上抵達野柳外海，他從船舶識別系統了解，它現在正前往基隆港的方向航行中。

項彥豪指出，這艘擱淺貨輪如果破損大量油料漏出，帶來的油汙威脅，將對野柳周遭港口設施以及環境的生態環境造成沉重負擔，而未來殘骸清理更將是一項龐大的挑戰。

項彥豪說，船上滿載大量燃油很可能撞擊礁石後外洩，對附近海域生態恐造成浩劫。他說，2016年的德翔台北輪就是因為大量燃油外洩，造成北海岸嚴重汙染及海洋生態破壞，不容忽視。

項彥豪說，此事件再次彰顯針對大型貨輪在極端氣候中的擱淺風險，需要採取更為積極的防範措施，尤其是在應急資源調配和作業協同的時效性上，否則將只能重複「事後清理」的代價，而這樣的環境和經濟成本恐怕難以承受。