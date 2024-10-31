行車糾紛騎士被將一軍 檢舉他單手騎車危險駕駛 法官不支持撤罰了

胡姓機車騎士去年在彰化縣溪湖鎮培英路發生行車糾紛，轎車駕駛檢舉他危險駕駛，他被重罰1萬2千並要參加安全講習，他不服，辯稱檢舉人惡意逼車還刻意將影片消音未提供完整事發經過，提起行政訴訟。法官勘驗行車記錄器影像，認為當時行車速度慢，看不出騎士有具體高度交通危險情形，日前判撤銷原處分。此案仍可上訴。

判決書指出，去年7月4日下午4點多，胡姓機車騎士在彰化縣溪鎮培英路與轎車發生行車糾紛，轎車駕駛將行車記錄器影像傳給警方，檢舉騎士危險駕駛。經警告發，台中區監理所因認為騎士有違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第1款等規定，裁罰他1萬2千元，並要參加道路交通安全講習。

胡姓騎士不服，提起行政訴訟，他說，檢舉人開車從巷口轉彎未禮讓他先行，差點擦撞，他按喇叭提醒後，對方惱羞成怒，加速尾隨叭他並惡意逼車，後來雙方在溪湖警分局斜對面停車，對方又一直跳針質問，雙方爆發口角，他說要請警方處理，對方才悻悻然邊罵「三字經」後駕車離去。

他並還原事發經過說，當時他因檢舉人逼車受驚嚇，車身不穩晃動，隨即騎到路邊詢問對方有什麼事，並非蛇行，檢舉人刻意消音檢舉影片，未提供完整事發過程紀錄，他竟遭到裁罰，令人氣憤難平。不過，台中區監理所依檢舉影像，認為他在轎車前蛇行及單手騎車，朝後觀，無法及時注意車前狀況，造成極大潛在公共危險，違規事實明確。