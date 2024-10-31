影／流錨後擱淺！陸鈺洲啟航輪卡野柳岸際 掉2台起重機恐漏油

中國大陸鈺洲啟航貨輪前晚在野柳棄船，17名船員獲救安置。貨輪上還載有3台橋式起重機，昨下午出現「流錨」，經颱風一夜風雨摧殘，今天上午已在野柳岸礁石擱淺，船上3台起重機已掉2台卡礁石，恐有漏油嚴重威脅。

鈺洲啟航貨輪本月14日，因載運橋式起重機進基隆港，撞倒碼頭價值3億元起重機，前天出港因負載過重動力不足，在野柳外海下錨待援，晚間船長評估後決定棄船，海巡署救出船上17名船員上岸安置。船代公司洽陸方原要派大型拖救船，但因颱風無法成行。

航港局改協調台船1萬2000匹馬力的安錨拖船浩克輪拖救，但還沒到就已擱淺。浩克輪預計今天上午先到基隆再到達野柳海域，是否能拖救仍是未知數，但目前尚未傳出有漏油情況。

市長侯友宜今天上午10時20分將到萬里了解貨輪擱淺情況，全力防金漏油汙染北海岸海洋生態。

今天上午貨輪已在野柳岸礁石擱淺，船上3台起重機已掉2台卡礁石，每台都價值數億元，目前海浪仍大。

交通部航港局昨天表示，昨天海面上並無油汙，已進行各項防汙作為，請環保單位在各岸際進行預防性防汙措施，積極應處。

萬里區漁會理長林榮欽說，貨船有可能沉下去，目前已經脫錨，要拖救很困難。如果油汙外洩，將會造成環境汙染，讓大家都很擔心。

有資深船長及船員擔心，浩克輪不一定拖得動，加上颱風風雨，認為要拖救不樂觀。目前船隻擱淺，是否因坐底而漏油，威脅已加大，附近各漁港都有預設攔油索防汙。