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搶救252天 彰化挨撞妹妹也走了

聯合報／ 記者劉明岩林宛諭／彰化報導

彰化伸港陳家3姊弟在路口被撞，姊姊先過世，妹妹前晚也不治。圖／漢銘基督教醫院提供
彰化伸港陳家3姊弟在路口被撞，姊姊先過世，妹妹前晚也不治。圖／漢銘基督教醫院提供
彰化縣伸港鄉陳家3姊弟2月在路口被撞飛，小姊妹重傷命危，繼姊姊9月5日過世，妹妹歷經252天救治，前晚依舊不治。3姊弟祖母心碎貼文，要心肝二寶貝記得去找姊姊，才不會孤單。

涉嫌撞傷3姊弟的蕭姓老翁，尚未與家屬達成和解。小姊姊宣告不治時，檢察官依過失致死罪嫌傳喚蕭翁到案，諭令5萬元交保，彰化地檢署指出，檢察官已將此件交通事故送鑑定，釐清肇事責任，兩案將一併偵辦。

就讀國小的10歲、9歲及8歲陳姓3姊弟，2月22日晚行經伸港鄉建國路與美港公路交岔路口時，遭74歲無照蕭姓老翁開車撞飛。弟弟受輕傷，姊妹倆傷重命危，昏迷指數都是3，住院搶救期間受到全國矚目，連白沙屯媽祖及大甲鎮瀾宮媽祖，都曾停駕醫院前為她們祈福。

不過，繼10歲姊姊身亡，轉到漢銘基督教醫院繼續治療的9歲妹妹依舊昏迷沒好轉，前晚去世。3姊弟祖父說，原本摸孫女的手，身體會動來動去，但前早已無動靜，血壓也下降，下午4時多接到漢基通知呼吸停止，轉彰基急救還是回天乏術。

祖父很不捨，祖母也貼文「阿嬤的心肝二寶貝，妳已經好了，不痛了，記得要去找姊姊，才不會孤單」。

撞飛 白沙屯媽祖 過失致死 鎮瀾宮

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