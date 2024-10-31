聽新聞
0:00 / 0:00
搶救252天 彰化挨撞妹妹也走了
彰化縣伸港鄉陳家3姊弟2月在路口被撞飛，小姊妹重傷命危，繼姊姊9月5日過世，妹妹歷經252天救治，前晚依舊不治。3姊弟祖母心碎貼文，要心肝二寶貝記得去找姊姊，才不會孤單。
涉嫌撞傷3姊弟的蕭姓老翁，尚未與家屬達成和解。小姊姊宣告不治時，檢察官依過失致死罪嫌傳喚蕭翁到案，諭令5萬元交保，彰化地檢署指出，檢察官已將此件交通事故送鑑定，釐清肇事責任，兩案將一併偵辦。
就讀國小的10歲、9歲及8歲陳姓3姊弟，2月22日晚行經伸港鄉建國路與美港公路交岔路口時，遭74歲無照蕭姓老翁開車撞飛。弟弟受輕傷，姊妹倆傷重命危，昏迷指數都是3，住院搶救期間受到全國矚目，連白沙屯媽祖及大甲鎮瀾宮媽祖，都曾停駕醫院前為她們祈福。
不過，繼10歲姊姊身亡，轉到漢銘基督教醫院繼續治療的9歲妹妹依舊昏迷沒好轉，前晚去世。3姊弟祖父說，原本摸孫女的手，身體會動來動去，但前早已無動靜，血壓也下降，下午4時多接到漢基通知呼吸停止，轉彰基急救還是回天乏術。
祖父很不捨，祖母也貼文「阿嬤的心肝二寶貝，妳已經好了，不痛了，記得要去找姊姊，才不會孤單」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言