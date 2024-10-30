聽新聞
0:00 / 0:00
台船「浩克輪」明早拖救野柳鈺洲啟航輪 地方憂若沉船恐漏油
中國大陸鈺洲啟航貨輪昨晚在野柳棄船，17名船員獲救安置。貨輪上還載有3台橋式起重機，今天下午出現「流錨」，目前在距野柳岸礁近380公尺，恐有擱淺漏油威脅。台船1萬2000匹馬力的安錨拖船浩克輪原預計今晚午夜抵達野柳海域拖救，但因故延至明天上午抵達基隆。
今天下午交通部航港局、新北市環保局、新北萬里區公所、萬里區漁會等單位派員到野柳地質公園內了解狀況。航港局表示，今午已協調具1萬2000匹馬力的安錨拖船浩克輪從中午12時從台中出發，預計午夜抵達野柳海域，伺機拖救。
交通部航港局長葉協隆表示，目前了解海面上並無油汙，已進行各項防汙作為，請環保單位在各岸際進行預防性防汙措施，積極應處。因船有下錨，目前看起來沒有一直靠近岸的情況。
萬里區漁會理長林榮欽說，依他判斷，目前風雨的狀況，貨船有可能沉下去，目前已經脫錨了，要拖救很困難。如果油汙外洩，將會造成環境汙染，讓大家都很擔心。
有資深船長及船員擔心，浩克輪不一定拖得動，加上明天颱風風雨，認為要拖救不樂觀。
浩克輪為台船新購的大型安錨拖船（AHTS），認證拖力可以達157噸，馬力達1萬2000匹，在東亞的同類型工作船舶中屬最高規格。浩克輪甲板面積580平方公尺，載重噸位2900噸，強大拖力及規格也獲風電開發商認可，是國內唯一具備大拖力及安放錨定繫泊功能，未來專為台船浮式風機和基礎浮台拖帶安裝的大型安錨拖船。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言