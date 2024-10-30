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台船「浩克輪」明早拖救野柳鈺洲啟航輪 地方憂若沉船恐漏油

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

中國大陸鈺洲啟航貨輪昨晚在野柳棄船，17名船員獲救安置。貨輪上還載有3台橋式起重機，今天下午出現「流錨」，目前在距野柳岸礁近380公尺，恐有擱淺漏油威脅。台船1萬2000匹馬力的安錨拖船浩克輪原預計今晚午夜抵達野柳海域拖救，但因故延至明天上午抵達基隆。

今天下午交通部航港局、新北市環保局、新北萬里區公所、萬里區漁會等單位派員到野柳地質公園內了解狀況。航港局表示，今午已協調具1萬2000匹馬力的安錨拖船浩克輪從中午12時從台中出發，預計午夜抵達野柳海域，伺機拖救。

交通部航港局長葉協隆表示，目前了解海面上並無油汙，已進行各項防汙作為，請環保單位在各岸際進行預防性防汙措施，積極應處。因船有下錨，目前看起來沒有一直靠近岸的情況。

萬里區漁會理長林榮欽說，依他判斷，目前風雨的狀況，貨船有可能沉下去，目前已經脫錨了，要拖救很困難。如果油汙外洩，將會造成環境汙染，讓大家都很擔心。

有資深船長及船員擔心，浩克輪不一定拖得動，加上明天颱風風雨，認為要拖救不樂觀。

浩克輪為台船新購的大型安錨拖船（AHTS），認證拖力可以達157噸，馬力達1萬2000匹，在東亞的同類型工作船舶中屬最高規格。浩克輪甲板面積580平方公尺，載重噸位2900噸，強大拖力及規格也獲風電開發商認可，是國內唯一具備大拖力及安放錨定繫泊功能，未來專為台船浮式風機和基礎浮台拖帶安裝的大型安錨拖船。

台船浩克輪拖救野柳鈺洲啟航輪延至明上午，地方憂心會漏油。記者游明煌／翻攝
台船浩克輪拖救野柳鈺洲啟航輪延至明上午，地方憂心會漏油。記者游明煌／翻攝

航港局 野柳

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