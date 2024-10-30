台南鹽水溪男浮屍比對DNA 死者為失蹤保五總隊小隊長

越南籍移工本月20日在台南市鹽水溪畔抓螃蟹時，驚見男浮屍卡在爛泥，消防人員將遺體打撈上岸，懷疑死者為失蹤11天的高雄保五總隊吳姓小隊長，但因全身浮腫家屬無法辨認、收集指紋，21日經採DNA比對送法醫研究所比對後，今天證實死者就是吳姓小隊長。

據了解，消防人員於10月20日下午4時30分接獲移工通報後，隨即趕赴現場，但因鹽水溪和緯路五段附近充滿爛泥，造成打撈困難，警消花了約1小時才將浮屍打撈上岸。遺體上並未發現任何證件，無明顯外傷。

由於家在台南市的高雄保五總隊吳姓小隊長，於國慶日當天凌晨3點多外出，並將皮包、手機、鎖匙等物放在家中，他離家後毫無音訊，警方為確認鹽水溪畔發現的這具浮屍是否為吳姓小隊長，通知保五總隊幹部、家屬到場認屍，但因屍體明顯浮腫變形難以辨認，21日相驗，

檢察官於21日中午率法醫進行相驗， 研判沒有他殺嫌疑。由於死者嚴重浮腫，吳胞弟依舊無法確認身分，加上也無法收集指紋，經採檢體後，送法醫研究所比對後DNA，轄區警方今天下午收到比對報告，證實該名死者確認是吳小隊長，檢警將發還遺體給吳小隊長家屬辦理後事。

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