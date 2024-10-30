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影／新莊少年暴力砸毀機車嚇壞居民 員警僅告誡清垃圾惹民怨

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區前天晚上，有一群年輕人當街狠砸1輛機車，嚇到周邊居民，警方獲報趕抵，他們供稱車是自己的，打算報廢所以砸開車廂取鑰匙。員警僅告誡需清理滿地垃圾否則開罰，引起民眾不滿，認為應懲罰暴力行為。

據目擊民眾描述，約5名年輕人前天晚上9時許，在新莊區幸福路某超商前，當街拿磚頭、安全帽等物暴力狠砸1輛機車，嬉鬧發出噪音，嚇到路人和居民。

警方表示，接獲報案派員趕抵時，已經沒有暴力砸車行為，其中1名19歲賴姓男子出示證件說明自己是車主，聲稱當天凌晨騎車發生事故，因維修費用過高打算整輛報廢，但鑰匙反鎖在車廂內，所以才會砸車。

員警查證車主身分無誤，並非毀損他人車輛，於是抄登在場人個資、告誡不可製造噪音，且必須限期將機車移置、清理砸車造成的碎片垃圾，否則將依廢棄物清理法開罰。

報案民眾事後打電話詢問，得知警方僅告誡，未予懲罰，上網貼文表達不滿。新莊警分局對此表示，員警趕抵並未看見暴力行為、或報案指稱毀損他人車輛情事，當場難以認定觸犯相關法規，因此先予告誡勸阻。

新北市新莊區前天晚上，有一群年輕人當街狠砸1輛機車，嚇到周邊居民，警方獲報趕抵，他們供稱車是自己的，打算報廢所以砸開車廂取鑰匙，員警勸阻告誡需清理滿地垃圾否則開罰。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊區前天晚上，有一群年輕人當街狠砸1輛機車，嚇到周邊居民，警方獲報趕抵，他們供稱車是自己的，打算報廢所以砸開車廂取鑰匙，員警勸阻告誡需清理滿地垃圾否則開罰。記者林昭彰／翻攝
報案人得知警方僅勸阻告誡，未予懲罰，上網貼文表達不滿。記者林昭彰／翻攝
報案人得知警方僅勸阻告誡，未予懲罰，上網貼文表達不滿。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊區前天晚上，有一群年輕人當街狠砸1輛機車，嚇到周邊居民，警方獲報趕抵，他們供稱車是自己的，打算報廢所以砸開車廂取鑰匙，員警勸阻告誡需清理滿地垃圾否則開罰。記者林昭彰／翻攝
新北市新莊區前天晚上，有一群年輕人當街狠砸1輛機車，嚇到周邊居民，警方獲報趕抵，他們供稱車是自己的，打算報廢所以砸開車廂取鑰匙，員警勸阻告誡需清理滿地垃圾否則開罰。記者林昭彰／翻攝

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