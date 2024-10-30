台南24歲男酒駕自撞廟宇石柱 駕駛乘客雙雙重傷送醫

台南市今天凌晨3點多發生一輛轎車行經東區崇善路失控自撞廟宇前石柱，造成車頭嚴重毀損，造成車內2人受傷，另名隨後趕到的友人，見狀想破窗救人，右手也受傷。轎車男駕駛被消防人員救出時命危，但送醫後恢復呼吸心跳。警方查出，男駕駛抽血酒測值超標，將依涉及公共危險罪嫌法辦。

台南市消防局救災救護勤務指揮中心，今天凌晨3點6分接獲報案，東區崇善路3點6分許發生1起轎車自撞車禍，中心出動崇善消防分隊等5車10人前往搶救，消防人員到場發現，現場為轎車自撞廟宇石柱的交通事故，造成車頭嚴重毀損，當時車上有駕駛、乘客各1人。

據了解，消防人員搶救駕駛及乘客時，發現24歲賴姓男駕駛已失去生命跡象，馬上以救護車將他送成大醫院搶救後，恢復呼吸心跳，目前在加護病房住院觀察治療中。但賴男經警方抽血酒測值超標，將依涉及公共危險罪嫌調查。

乘客29歲徐姓男子意識模糊送往市立醫院救治後，也轉加護病房住院觀察治療中；協助脫困25歲林姓男子意識清楚，送往台南新樓醫院救治無大礙。

台南市警一分局呼籲駕駛人養成「酒後不開車、開車不喝酒」守法觀念，並善用酒後代駕服務，以保護自己與其他用路人安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康