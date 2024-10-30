彰化車禍遭撞小姊妹不治 家屬談和解破局提告：對方說沒錢
彰化伸港鄉3姊弟車禍，住院250天妹妹昨晚宣告不治；3姊弟阿公指出，看到妹妹每天住院樣子，心裡也很難過，他們也曾和肇事者談和解，但對方說沒錢，只好向法院提告。
彰化伸港鄉就讀國小的3姊弟2月22日過路口時被休旅車撞傷，其中姊姊送往彰化秀傳醫院急救，昏迷指數一度從3升到11，原本狀況好轉，不過姊姊後來因急性水腦症，9月5日不治；至於在漢銘基督教醫院住院的妹妹，也在昨晚不治，如從2月22日開始計算，妹妹共住院了250日。
妹妹遺體昨晚送回伸港鄉住處，有媒體今天前往陳家3姊弟住處採訪；3姊弟阿公說，先前在醫院探視妹妹時，撫摸妹妹，小朋友身體還會動，昨天上午探視時卻發現妹妹無反應，下午就接到醫院通知無呼吸心跳。
阿公指出，院方先將妹妹轉診到彰化基督教醫院，在彰基醫院搶救下，妹妹一度恢復呼吸心跳，但到了晚上還是救不回來，他看到妹妹躺在病床上住院的樣子，心裡也很難過。
阿公說，他們與肇事者曾開調解會談和解，但對方說沒錢，和解破局，家屬只能走司法程序提告，尊重法院判決結果。
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