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國5彭山隧道2車擦撞翻車 北向一度全線封閉

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

國道5號北向10.3公里彭山隧道內，下午2時55分發生2車擦撞導致其中1輛翻覆，雖無人受傷，但一度造成全線封閉，後方回堵5公里。目前路況已排除，交通恢復順暢。

國道公路警察局第九大隊初步調查，當時有1輛銀色轎車行駛在內側車道，因操作不當突然越過中線向右偏移，撞擊到行駛在外側車道的鐵灰色轎車左側車身。

國道5號北向10.3公里彭山隧道內，下午2時55分發生2車擦撞導致其中1輛翻覆，雖無人受傷，但一度造成全線封閉，後方回堵5公里。路況迅速排除，交通恢復順暢。記者林昭彰／翻攝
國道5號北向10.3公里彭山隧道內，下午2時55分發生2車擦撞導致其中1輛翻覆，雖無人受傷，但一度造成全線封閉，後方回堵5公里。路況迅速排除，交通恢復順暢。記者林昭彰／翻攝

銀車失控翻覆占用內側車道，肇事駕駛沒有受傷，灰色撞壁占用外側車道，車上2人均未受傷。警方獲報趕抵，2名駕駛沒有飲酒，下午3時30分因拖吊作業需求，短暫封閉國道5號北向全線車道，導致後方回堵約5公里。約5分鐘後事故車輛迅速拖吊移置，恢復交通順暢。

國道九隊呼籲用路人遵守交通規則，尤其國道5號隧道多、距離長，行車應保持安全距離，上路前養足精神，隨時注意行車動態，不要疲勞、分心駕駛，以免遇到狀況應變不及。

國道5號北向10.3公里彭山隧道內，下午2時55分發生2車擦撞導致其中1輛翻覆，雖無人受傷，但一度造成全線封閉，後方回堵5公里。路況迅速排除，交通恢復順暢。記者林昭彰／翻攝
國道5號北向10.3公里彭山隧道內，下午2時55分發生2車擦撞導致其中1輛翻覆，雖無人受傷，但一度造成全線封閉，後方回堵5公里。路況迅速排除，交通恢復順暢。記者林昭彰／翻攝
國道5號北向10.3公里彭山隧道內，下午2時55分發生2車擦撞導致其中1輛翻覆，雖無人受傷，但一度造成全線封閉，後方回堵5公里。路況迅速排除，交通恢復順暢。記者林昭彰／翻攝
國道5號北向10.3公里彭山隧道內，下午2時55分發生2車擦撞導致其中1輛翻覆，雖無人受傷，但一度造成全線封閉，後方回堵5公里。路況迅速排除，交通恢復順暢。記者林昭彰／翻攝
國道5號北向10.3公里彭山隧道內，下午2時55分發生2車擦撞導致其中1輛翻覆，雖無人受傷，但一度造成全線封閉，後方回堵5公里。路況迅速排除，交通恢復順暢。記者林昭彰／翻攝
國道5號北向10.3公里彭山隧道內，下午2時55分發生2車擦撞導致其中1輛翻覆，雖無人受傷，但一度造成全線封閉，後方回堵5公里。路況迅速排除，交通恢復順暢。記者林昭彰／翻攝

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