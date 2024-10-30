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7員工涉圖利廠商判刑 前台鐵台東工務段長被彈劾

中央社／ 台北30日電

台鐵民國107年辦理花東電氣化計畫工程招標案，7名員工涉不實驗收、圖利廠商被判刑。監察院今天說，原台鐵局台東工務段前段長楊志斌顯有督導不周，監察院通過彈劾，全案移送懲戒法院審理。

交通部台灣鐵路管理局民國107年代辦鐵道局東工處「花東電氣化計畫」台東線砸道工程招標案，辦理採購案的台鐵廖姓員工涉嫌於驗收時放水，圖利得標廠商不法利益約百萬元。

監察院透過新聞稿表示，楊志斌任職原交通部台灣鐵路管理局（現改制為國營台灣鐵路股份有限公司）工務處台東工務段長期間，辦理「代辦鐵道局東工處『花東電氣化計畫』台東線砸道工程」採購案，未依契約規定履約地點施工，導致路線隔斷申請與契約施工路段不同。

監察院說，在未實際對施工成果進行檢查下，用內容不實砸道檢查紀錄等文件辦理計價，由承商取得工程全部價款，違反政府採購法圖利承商，所屬台東工務段7名員工，經一、二審刑事判決有罪。

彈劾案文指出，楊志斌身為段長，對於工務上實施事項，應監督所屬切實遵行規定，但所屬7名員工都因本採購案遭判決有罪，楊志斌顯有督導不周。

監察院表示，楊志斌因審核不實，而有履約管理失當及結算驗收欠妥等疏失，明確違反政府採購法規定，影響機關形象，違法失職情節重大。監察院10月8日審查監委葉宜津、浦忠成提案，通過彈劾楊志斌，全案移送懲戒法院審理。

據監察院公告的彈劾案審查決定書，本案以12票成立彈劾、1票不成立。監委林盛豐附具決定「不成立」的理由，是因楊志斌屬監督責任，且已有懲處，違失情節輕微，無懲戒必要。

圖為台鐵台北車站東二門的「交通部台灣鐵路管理局」字樣。圖／聯合報系資料照片
圖為台鐵台北車站東二門的「交通部台灣鐵路管理局」字樣。圖／聯合報系資料照片

台東 台鐵 監察院

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