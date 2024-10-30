桃園航空城竹圍消防隊拆遷 恐遇「空窗期」分散救災人力

桃園市竹圍消防分隊位處桃園航空城徵收地帶，未來該地將規畫為航空城貨運園區，竹圍分隊則預計2026年12月拆遷，人力將暫時分散至鄰近分隊，直到新廳舍落成。地方擔憂無法無縫接軌，出現「空窗期」恐因交通影響出勤時間，桃園市消防局表示，將依過去竹圍分隊救災救護熱點規畫人力。

竹圍分隊遷建工程用地現行規畫，新址預計於桃園機場內機三用地興建，占地約0.6公頃，目前正在進行土地徵收工程，新廳舍將進駐桃園市消防局第三大隊暨分隊，預計規畫地下1層、地上5層，面積約4800平方公尺，以及第三搜救救助分隊，預計規畫地上3層、救助訓練塔1座，面積約2100平方公尺。

工程單位指出，有關竹圍分隊新廳舍建置計畫，預計明年10月會先完成機三用地的基礎建設，屆時點交給桃園市政府，市府單位才能開始建蓋新廳舍。桃園市議員游吾和指出，新廳舍建置至少花費2年以上，但竹圍分隊預計2026年12月拆除，空窗期間分隊人力將暫時分配至山腳分隊及大園分隊，擔心會因交通因素影響出勤時間。

對此桃園市消防局回應，竹圍分隊原先在今年10月即須拆遷，市府和民航局協調希望能延後，縮短空窗期，因此延後至後年12月拆除，原則上需要配合航空城計畫，因此期望能早點確定用地。