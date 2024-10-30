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影／陸貨輪「流錨」野柳岸際憂坐底 等拖船浩克輪救援
中國大陸鈺洲啟航貨輪昨晚在野柳棄船，17名船員獲救安置。貨輪上還載有3台橋式起重機，今天下午出現「流錨」，目前在距野柳岸礁近380公尺，船底有觸碰礁石危險，恐有擱淺威脅。航港局表示，目前海面尚無油汙，正等待拖船拖救。
今天下午交通部航港局、新北市環保局、新北萬里區公所、萬里區漁會等單位派員到野柳地質公園內了解狀況。
航港局表示，今午已協調具1萬2000匹馬力的安錨拖船浩克輪從台中出發，預計午夜抵達野柳海域，伺機拖救。
資深船長項彥豪表示，根據現有的海峽風浪條件及拖船的航速來看，即便已全力趕往，拖救的挑戰仍非常嚴峻。
項彥豪說，憂心鈺洲啟航已坐底，針對此類緊急狀況，因應措施如能提前可以減少風險與損失。以當前風速及海況而言，操作拖救船隻需要高度的經驗和專業，並可能會對船員安全造成一定風險。因此，在面臨類似風險時，盡早調配拖救資源，並加強相關海事應變的預案，以期在惡劣天候能夠保護海洋環境以及人員安全。
交通部航港局長葉協隆表示，目前了解海面上並無油汙，已進行各項防汙作為，請環保單位在各岸際進行預防性防汙措施，積極應處。因船有下錨，目前看起來沒有一直靠近岸的情況。
萬里區漁會理長林榮欽說，依他判斷，目前風雨的狀況，貨船明天有可能沉下去，目前已經脫錨了，要拖救很困難。如果油汙外洩，將會造成環境汙染，讓大家都很擔心。
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