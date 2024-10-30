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彰化被撞姊妹相繼離世 「臨終都曾托夢」告訴弟弟：我要回家了

聯合報／ 記者劉明岩林宛諭／彰化即時報導

彰化縣伸港鄉陳家三姊弟今年2月22日在路口被撞飛命危，繼姊姊9月5日不治，妹妹昨晚也宣告死亡。她的祖父說，她昨天凌晨曾托夢給弟弟說：「我要回家了」，沒想到成了事實。肇事的蕭姓老翁被檢方依過失致死偵辦，並獲5萬元交保，迄今仍未與家屬和解。

分別就讀於國小10歲、9歲及8歲陳姓三姊弟，2月22日晚間行經彰化縣伸港鄉建國路與美港公路交岔路口時，遭74歲無照蕭姓老翁開車撞飛，其中2姊妹命危，當時昏迷指數都是3，弟弟受輕傷。兩姊妹住院時，家人時常會去探望，希望她們早日康復，沒想到事與願違，最後均告不治。

妹妹的遺體是昨天晚間運回伸港的家，弟弟與曾祖母、姑婆等都等著她回家，並布置靈堂，照片是她幼兒園大班開心的照片，場面哀戚，也非常不捨。不過，家屬十分低調，只想平靜地為妹妹辦後事，不願受到打擾。

兩姊妹的祖父說，他昨天早上去漢銘彰化基督教醫院看妹妹時，發現她和平時不同，平常摸她的手，身體會動來動去，昨天早上卻沒動靜，血壓也下降，下午4點多接到漢基通知，呼吸停止，緊急趕去醫院，轉彰基急救，一度恢復心跳呼吸，送加護病房，但還是回天乏術。

她的祖父說，今年9月5日過世的姊姊，在過世前3天托夢給弟弟說：「我要回家了」，這次妹妹也在昨天凌晨托夢給弟弟說：「我要回家了」，小姊妹一起去當小天使，令人很不捨。他說：「遇到了也辦法了，病情一直沒有起色，大家也都很痛苦。」

兩姊妹未發生車禍前，都是祖父跟姑婆照顧，她們住院後，他們要照顧老母，還要奔波到醫院看她們，在這8個多月以來，都瘦了一大圈。

涉嫌撞到兩姊妹的蕭姓老翁，在姊姊9月5日宣告不治時，被檢察官依過失致死罪嫌傳喚到案，並諭令5萬元交保，姊妹祖父說，到目前已開過一次偵查庭，也未達成和解。

被撞的彰化縣伸港兩姊妹，其中在漢銘基督教醫院治療的妹妹，昨晚過世。圖／漢銘基督教醫院提供
被撞的彰化縣伸港兩姊妹，其中在漢銘基督教醫院治療的妹妹，昨晚過世。圖／漢銘基督教醫院提供
被撞的彰化縣伸港兩姊妹，其中在漢銘基督教醫院治療的妹妹，昨晚過世，她的祖父說，妹妹昨天凌晨托夢給弟弟說：「我要回家了」。圖／民眾提供
被撞的彰化縣伸港兩姊妹，其中在漢銘基督教醫院治療的妹妹，昨晚過世，她的祖父說，妹妹昨天凌晨托夢給弟弟說：「我要回家了」。圖／民眾提供

車禍 過世

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