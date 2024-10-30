9旬翁車禍分局製筆錄 駕車離開又暴衝…連撞2機車3人送醫

年近90歲黃姓老翁，日前車禍今早前往麻豆警分局製作筆錄，駕車離開返家途中誤踩油門，擦撞2輛機車後自撞路旁電箱，造成自己及另外兩名騎士送醫，幸均無恙，虛驚一場。

車禍發生在今早8點半許，地點在麻豆區興國、仁愛路口，警方調查，住麻豆區黃姓老翁日前發生車禍，當時甫前往麻豆警分局製作筆錄後離開，結果才開不到100公尺，疑將誤把油門當煞車，才出分局就擦撞機車，車子失控暴衝至對向道路再撞倒另台機車，最後自撞路旁電箱才停下，瞬間撞擊力道巨響，嚇壞路人。