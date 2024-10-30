大陸拖船難成行 航港局協調安錨拖船浩克輪往野柳救援

中國大陸「鈺洲啟航」貨輪在野柳沿岸錨定待援，孔姓船長昨晚決定棄船，船上17人全由海巡艇救回脫險。貨輪今早出現流錨狀況，航港局表示，今午協調具1萬2000匹馬力的安錨拖船浩克輪從台中出發，預計午夜抵達野柳海域，伺機拖救。

鈺洲啟航輪14日載運橋式起重機進入基隆港，準備停泊西20號碼頭卸起重機時，船上的起重機碰撞到碼頭上的起重機，並導致碼頭頭上的起重機傾倒毀損，成為新聞焦點。這起意外所幸未造成人員傷亡，但碼頭上有5只貨櫃受損 。

鈺洲啟航輪昨天近8時駛離基隆港，往西航行，中午到達野柳漁港外海時，疑載運3部橋式起重機，並受潮汐及風浪影響動力效能，最後在距岸0.6浬處錨定，並將船頭朝北頂浪。入夜後孔姓船長見海象未轉好，決定棄船。

海巡署艦隊分署調派第1（基隆）海巡隊100噸巡防艇前往現場，成功將鈺洲啟航號上的17人接駁上船，載回基隆港下岸，安置在飯店。

鈺洲啟航貨輪昨午在海上出狀況時，航港局協調基隆港勤公司及民間公司拖船試圖救援，但因海象差折返。鈺洲啟航船公司和船務代理公司昨洽商大陸大型拖船救援，考量海象不佳，今天作罷。

航港局表示，已協調浩克輪今午12時從台中港出發，前往野柳海域，預估航程約12小時，抵達後再伺機拖救。