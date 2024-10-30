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關懷低收弱勢家庭 警員偕愛心團體送暖

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

近期天氣轉涼氣溫開始下降，海山分局江翠所警員為關懷轄區內獨居年長者、低收入戶與亟需救助者等弱勢家庭，利用家戶訪查的機會並結合地方善心團體上門關懷，並致贈米、罐頭、麵線、餅乾等生活物資即慰問金，盼能散播社會的愛心及關懷。

海山分局表示，江翠所警員李祁彥與副所長馮毓雯，偕同板橋聯后媽祖宮功德會，一一至轄區獨居長者、低收入戶，以及重症無法自理等家庭訪視及關懷，後續也協助轉介至市府社會局、板橋區公所與其他慈善基金會，希望在寒冬來臨之前，讓民眾能夠感受到社會的溫馨與關懷。

海山分局長陳保緒表示，藉由警員平日落實勤區訪查，發掘在社區邊緣角落困苦無依、亟需協助之弱勢家庭，同時借助民間力量適時給予關懷與協助。如民眾注意到家中附近有獨居或需要幫助的弱勢家庭，也可以告知里長或警方，讓他們可以即時獲得協助，渡過難關。

江翠所副所長馮毓雯與媽祖宮功德會人員前往弱勢家庭探訪。記者黃子騰／翻攝
江翠所副所長馮毓雯與媽祖宮功德會人員前往弱勢家庭探訪。記者黃子騰／翻攝
海山警方與慈善團體登門探訪獨居長者。記者黃子騰／翻攝
海山警方與慈善團體登門探訪獨居長者。記者黃子騰／翻攝

低收入戶 弱勢家庭 獨居

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