他先餓二天再挑戰大胃王5碗拉麵拚免費 結果吞不下落跑遭逮

36歲郭姓男子先餓二天再挑戰大胃王吃5碗拉麵拚免費，結果吞不下假借抽菸名義落跑遭逮。示意圖／本報資料照片 新北市板橋區1間日式餐廳日前舉辦大胃王挑戰賽，民眾只要在20分鐘內吃完5碗拉麵或丼飯即可免單，失敗則須支付688元。36歲郭男前往挑戰不料吃完第2碗就吃不下，接著竟假借抽菸名義落跑。海山警接獲報案傳喚郭男到案，詢後依詐欺罪送辦。

據了解，經營日式餐廳的業者陳姓女子，7月間舉辦大胃王挑戰賽，上門挑戰的顧客只要在20分鐘內，吃完總價近800元的5碗拉麵或丼飯就可以免費，若挑戰失敗也只要付688元就可打包外帶，吸引許多民眾前來挑戰。

36歲郭姓男子得知後7月23日預約報名參加，郭男為順利挑戰成功，還特意先在家中餓了2天。當天開始挑戰後店員端出5碗拉麵，郭男吃了2碗後就吃不下，但為了耍賴688元餐費，竟以抽菸休息為藉口走出店外。

店家原本不以為意，不料等待多時皆未見郭男回來，才驚覺人已經落跑，氣得立即向海山警分局報案。警方根據郭男預約時留下的電話傳喚他到案說明，郭男警詢時供稱高估了自己的食量，絕對不是預謀吃霸王餐。警方詢後將郭男依詐欺罪嫌函送法辦。

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