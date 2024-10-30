快訊

雲端發票抽獎惹議…重複中獎人遭疑內部員工 台北國稅局急澄清

強颱康芮來勢洶洶 台東宣布今晚6點後停班停課

官辦抽獎真公平？20年前他就偷天換日騙走101把電動刮鬍刀

聽新聞
0:00 / 0:00

影／德翔台北輪翻版？鈺洲啟航輪如擱淺漏油衝擊北海岸

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

中國大陸鈺洲啟航貨輪昨晚在野柳棄船，17名船員獲救安置。「鈺」輪船上還載有3台橋式起重機，今天下午時已出現「流錨」情況，目前已在野柳岸邊，靠近野柳地質公園、核二附近海域，船底有觸碰礁石危險，恐有擱淺威脅，環保人士說，如擱淺漏油衝擊野柳海洋生態。

中國大陸鈺洲啟航貨輪本月中，因載運橋式起重機進基隆港，撞倒碼頭價值3億元起重機，昨出港因負載過重動力不足，在野柳外海下錨待援，晚間船長評估後決定棄船，海巡署救出船上17名船員上岸安置。

今天上午風雨逐漸增強，貨輪接近中午因出現「流錨」情況，加上風力作用，不斷靠近野柳岸邊，目前目視已漂到岸邊不遠處，到下午1時30分已在岸邊載浮載沉，已有擱淺危機。目前仍在等待拖船拖救。

全國娛樂漁船協會理事長項彥豪說，船上滿載大量燃油很可能撞擊礁石後外洩，對附近海域生態恐造成浩劫。他說，2016年的德翔台北輪就是因為大量燃油外洩，造成北海岸嚴重汙染及海洋生態破壞，不容忽視。

新北市環保局委外廠商今天上午在野柳漁港設置攔油索，下午將到東澳漁港一帶設置攔油索，擔心貨輪如擱淺將發生漏油，目前嚴陣以待。

還有環保人士說，如擱淺恐恐會漏油，衝擊野柳海洋生態，野柳有萬里蟹，擔心造成衝擊，尤其這艘剛滿加滿油才剛出海就出事。

德翔台北輪翻版？鈺洲啟航輪如擱淺漏油衝擊北海岸。記者游明煌／翻攝
德翔台北輪翻版？鈺洲啟航輪如擱淺漏油衝擊北海岸。記者游明煌／翻攝
德翔台北輪翻版？鈺洲啟航輪如擱淺漏油衝擊北海岸。記者游明煌／翻攝
德翔台北輪翻版？鈺洲啟航輪如擱淺漏油衝擊北海岸。記者游明煌／翻攝

漏油 重機 野柳

延伸閱讀

影／陸貨輪棄船還載有起重機 「流錨」野柳岸際陷擱淺風險

船長棄船！陸籍貨輪野柳外海下錨待援 海巡署派100噸艇...17人全獲救

影／貨輪野柳外海「開不動」 下雙錨、開雙俥頂浪待援

曾在基隆港撞倒橋式起重機 貨輪野柳外海失去動力17人待援

相關新聞

彰化被撞姊妹相繼離世 「臨終都曾托夢」告訴弟弟：我要回家了

彰化縣伸港鄉陳家三姊弟今年2月22日在路口被撞飛命危，繼姊姊9月5日不治，妹妹昨晚也宣告死亡。她的祖父說，她昨天凌晨曾托...

9旬翁車禍分局製筆錄 駕車離開又暴衝…連撞2機車3人送醫

年近90歲黃姓老翁，日前車禍今早前往麻豆警分局製作筆錄，駕車離開返家途中誤踩油門，擦撞2輛機車後自撞路旁電箱，造成自己及...

他先餓二天再挑戰大胃王5碗拉麵拚免費 結果吞不下落跑遭逮

新北市板橋區1間日式餐廳日前舉辦大胃王挑戰賽，民眾只要在20分鐘內吃完5碗拉麵或丼飯即可免單，失敗則須支付688元。36...

陸貨輪遇險…我方救回17人 海巡署長籲對岸停止侵擾行為

中國大陸貨輪鈺洲啟航號在野柳近海錨定待援，船長昨晚決定棄船後，海巡署巡防艇成功救出貨輪上的17人。海巡署長張忠龍今到基隆...

大陸拖船難成行 航港局協調安錨拖船浩克輪往野柳救援

中國大陸「鈺洲啟航」貨輪在野柳沿岸錨定待援，孔姓船長昨晚決定棄船，船上17人全由海巡艇救回脫險。貨輪今早出現流錨狀況，航...

影／德翔台北輪翻版？鈺洲啟航輪如擱淺漏油衝擊北海岸

中國大陸鈺洲啟航貨輪昨晚在野柳棄船，17名船員獲救安置。「鈺」輪船上還載有3台橋式起重機，今天下午時已出現「流錨」情況，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。