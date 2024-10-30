影／德翔台北輪翻版？鈺洲啟航輪如擱淺漏油衝擊北海岸

中國大陸鈺洲啟航貨輪昨晚在野柳棄船，17名船員獲救安置。「鈺」輪船上還載有3台橋式起重機，今天下午時已出現「流錨」情況，目前已在野柳岸邊，靠近野柳地質公園、核二附近海域，船底有觸碰礁石危險，恐有擱淺威脅，環保人士說，如擱淺漏油衝擊野柳海洋生態。

中國大陸鈺洲啟航貨輪本月中，因載運橋式起重機進基隆港，撞倒碼頭價值3億元起重機，昨出港因負載過重動力不足，在野柳外海下錨待援，晚間船長評估後決定棄船，海巡署救出船上17名船員上岸安置。

今天上午風雨逐漸增強，貨輪接近中午因出現「流錨」情況，加上風力作用，不斷靠近野柳岸邊，目前目視已漂到岸邊不遠處，到下午1時30分已在岸邊載浮載沉，已有擱淺危機。目前仍在等待拖船拖救。

全國娛樂漁船協會理事長項彥豪說，船上滿載大量燃油很可能撞擊礁石後外洩，對附近海域生態恐造成浩劫。他說，2016年的德翔台北輪就是因為大量燃油外洩，造成北海岸嚴重汙染及海洋生態破壞，不容忽視。

新北市環保局委外廠商今天上午在野柳漁港設置攔油索，下午將到東澳漁港一帶設置攔油索，擔心貨輪如擱淺將發生漏油，目前嚴陣以待。