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影／詐團給太多帳號 他要滙140萬元一直報錯帳號幸未被騙

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市沙鹿陳姓男子到沙鹿區某銀行要匯款140萬元，因額度較大，行員為求謹慎先就匯款單上帳號及戶名與陳男以口述方式核對，陳男看著手機內容一連唸錯好幾個帳號，弄不清楚是要匯何帳號，起行員通報警方，員警到場及時阻詐，保住他多年來積蓄。

中市清水警分局沙鹿分駐所警員蔡明昌獲報到場，警方詢問發現陳男日前從網路加入LINE群組後，1名「女網友」自稱也是該群組成員，私下與陳男時常聯天及噓寒問暖，並稱與陳男年紀相當，讓陳男誤以為網戀了。

對方近日介紹投資代操股票獲高利等訊息，陳男迷醉於女網友，要將存款匯入網友指定其他人帳號；陳男同意警方檢視手機內容發現，「女網友」要陳男匯款到指定個人帳戶，還指導陳男要以「房屋裝潢費用」為由瞞騙行員，以順利匯出款項。

警方向陳男解釋其肯定遇到「投資詐騙」，見陳男表情還半信半疑的樣子，警方表示「真的警察及行員在你面前，你不相信，你要相信網友?！」「如果是正當投資，「網友」還會叫你用話術來騙行員及警方嗎？」「140萬吔，不要這樣子」。經過警方耐心提醒，陳男才大夢初醒，打消匯款念頭，感謝警方保住積蓄140萬元。

清水警分局表示，過去許多民眾涉及詐欺、洗錢案件，都是詐騙集團將詐騙被害人的錢，匯到民眾的帳戶，再以「投資獲利、手續費」等等話術誘使民眾領出或轉匯，並指導民眾如何以話術閃避警銀的聯手阻擋，再交由詐騙集團指派的人員；惟此洗錢結果，將面對冗長的刑事追訴或嚴重的牢獄之災。呼籲民眾勿聽信陌生人的建議將帳戶交給他人使用，或聽從指示提匯款，以免陷入被利用來洗錢的陷阱，建議民眾可善加利用165防詐騙專線或110報案專線諮詢，避免被騙。

台中一名男子遇到詐騙集團，詐團給太多個帳號，男子到銀行要滙140萬元，卻記不清是哪個帳號，行員查覺有異通報警方。圖／警方提供
台中一名男子遇到詐騙集團，詐團給太多個帳號，男子到銀行要滙140萬元，卻記不清是哪個帳號，行員查覺有異通報警方。圖／警方提供

洗錢 詐騙集團

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