影／詐團給太多帳號 他要滙140萬元一直報錯帳號幸未被騙

台中市沙鹿陳姓男子到沙鹿區某銀行要匯款140萬元，因額度較大，行員為求謹慎先就匯款單上帳號及戶名與陳男以口述方式核對，陳男看著手機內容一連唸錯好幾個帳號，弄不清楚是要匯何帳號，起行員通報警方，員警到場及時阻詐，保住他多年來積蓄。

中市清水警分局沙鹿分駐所警員蔡明昌獲報到場，警方詢問發現陳男日前從網路加入LINE群組後，1名「女網友」自稱也是該群組成員，私下與陳男時常聯天及噓寒問暖，並稱與陳男年紀相當，讓陳男誤以為網戀了。

對方近日介紹投資代操股票獲高利等訊息，陳男迷醉於女網友，要將存款匯入網友指定其他人帳號；陳男同意警方檢視手機內容發現，「女網友」要陳男匯款到指定個人帳戶，還指導陳男要以「房屋裝潢費用」為由瞞騙行員，以順利匯出款項。

警方向陳男解釋其肯定遇到「投資詐騙」，見陳男表情還半信半疑的樣子，警方表示「真的警察及行員在你面前，你不相信，你要相信網友?！」「如果是正當投資，「網友」還會叫你用話術來騙行員及警方嗎？」「140萬吔，不要這樣子」。經過警方耐心提醒，陳男才大夢初醒，打消匯款念頭，感謝警方保住積蓄140萬元。