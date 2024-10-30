影／陸貨輪棄船還載有起重機 「流錨」野柳岸際陷擱淺風險

中國大陸鈺洲啟航貨輪昨晚在野柳棄船，17名船員獲救安置。「鈺」輪於野柳岬外0.6浬下雙錨，船上還載有3台橋式起重機，因不敵強風大浪吹襲，今天中午時已出現「流錨」情況，加上風力作用，愈來愈靠近野柳岸邊，船底有觸碰礁石危險，恐有擱淺威脅。

中國大陸鈺洲啟航貨輪本月中，因載運橋式起重機進基隆港，撞倒碼頭價值3億元起重機，昨出港因負載過重動力不足，在野柳外海下錨待援，晚間船長評估後決定棄船，海巡署救出船上17名船員上岸安置。船代公司洽陸方派大型拖救船，預計下午抵達現場拖救。

今天上午風雨逐漸增強，貨輪接近中午因出現「流錨」情況，加上風力作用，不斷靠近野柳岸邊，目前目視已漂到岸邊不遠處。

全國娛樂漁船協會理事長項彥豪說，因颱風已轉為強烈颱風，逆時針在轉，和東北季風產生共伴效應，直接從東北方向來，風雨會再一直增強，兩條錨無法抵抗颱風的威力，目前面臨很大的風險，愈來愈靠近野柳岸邊，擔心撞擊岸邊設施，雙錨拉不住這樣噸位的貨輪，令人擔憂。

鈺洲啟航貨輪本月14日才因載運橋式起重機進基隆港，意外撞倒碼頭價值3億元起重機；昨天出港航行到野柳外海又動力不足，下錨待援。貨輪連同船上起重機重達近萬噸，拖救難度高，昨晚風雨漸強，船長評估後決定棄船，海巡署晚間10時前分2批救出船上17名船員上岸安置。