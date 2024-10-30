快訊

Uniqlo氣炸卻「開除」不了他 日本記者揭臥底報導手法

賀錦麗在國會暴亂起始地點造勢：接納異己、翻過川普那頁

康芮颱風來了！宜蘭宣布「2地區」下午6時起停班停課

聽新聞
0:00 / 0:00

影／陸貨輪棄船還載有起重機 「流錨」野柳岸際陷擱淺風險

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

中國大陸鈺洲啟航貨輪昨晚在野柳棄船，17名船員獲救安置。「鈺」輪於野柳岬外0.6浬下雙錨，船上還載有3台橋式起重機，因不敵強風大浪吹襲，今天中午時已出現「流錨」情況，加上風力作用，愈來愈靠近野柳岸邊，船底有觸碰礁石危險，恐有擱淺威脅。

中國大陸鈺洲啟航貨輪本月中，因載運橋式起重機進基隆港，撞倒碼頭價值3億元起重機，昨出港因負載過重動力不足，在野柳外海下錨待援，晚間船長評估後決定棄船，海巡署救出船上17名船員上岸安置。船代公司洽陸方派大型拖救船，預計下午抵達現場拖救。

今天上午風雨逐漸增強，貨輪接近中午因出現「流錨」情況，加上風力作用，不斷靠近野柳岸邊，目前目視已漂到岸邊不遠處。

全國娛樂漁船協會理事長項彥豪說，因颱風已轉為強烈颱風，逆時針在轉，和東北季風產生共伴效應，直接從東北方向來，風雨會再一直增強，兩條錨無法抵抗颱風的威力，目前面臨很大的風險，愈來愈靠近野柳岸邊，擔心撞擊岸邊設施，雙錨拉不住這樣噸位的貨輪，令人擔憂。

鈺洲啟航貨輪本月14日才因載運橋式起重機進基隆港，意外撞倒碼頭價值3億元起重機；昨天出港航行到野柳外海又動力不足，下錨待援。貨輪連同船上起重機重達近萬噸，拖救難度高，昨晚風雨漸強，船長評估後決定棄船，海巡署晚間10時前分2批救出船上17名船員上岸安置。

新北市環保局委外廠商今天上午在野柳漁港設置攔油索，下午也在東澳漁港一帶設置攔油索，防止漏油汙染水域。

中國大陸鈺洲啟航貨輪昨晚在野柳棄船，17名船員獲救安置。今天中午時已出現「流錨」情況，加上風力作用，愈來愈靠近野柳岸邊，船底有觸碰礁石危險，恐有擱淺威脅。記者游明煌／翻攝
中國大陸鈺洲啟航貨輪昨晚在野柳棄船，17名船員獲救安置。今天中午時已出現「流錨」情況，加上風力作用，愈來愈靠近野柳岸邊，船底有觸碰礁石危險，恐有擱淺威脅。記者游明煌／翻攝
海保署委外廠商上午在野柳漁港設置攔油索，下午將到東澳漁港一帶設置攔油索，擔心貨輪發生漏油。記者游明煌／翻攝
海保署委外廠商上午在野柳漁港設置攔油索，下午將到東澳漁港一帶設置攔油索，擔心貨輪發生漏油。記者游明煌／翻攝
中國大陸鈺洲啟航貨輪昨晚在野柳棄船，17名船員獲救安置。今天中午時已出現「流錨」情況，加上風力作用，愈來愈靠近野柳岸邊，船底有觸碰礁石危險，恐有擱淺威脅。記者游明煌／翻攝
中國大陸鈺洲啟航貨輪昨晚在野柳棄船，17名船員獲救安置。今天中午時已出現「流錨」情況，加上風力作用，愈來愈靠近野柳岸邊，船底有觸碰礁石危險，恐有擱淺威脅。記者游明煌／翻攝
中國大陸鈺洲啟航貨輪昨晚在野柳棄船，17名船員獲救安置。今天中午時已出現「流錨」情況，加上風力作用，愈來愈靠近野柳岸邊，船底有觸碰礁石危險，恐有擱淺威脅。記者游明煌／翻攝
中國大陸鈺洲啟航貨輪昨晚在野柳棄船，17名船員獲救安置。今天中午時已出現「流錨」情況，加上風力作用，愈來愈靠近野柳岸邊，船底有觸碰礁石危險，恐有擱淺威脅。記者游明煌／翻攝

海巡署 重機 野柳

延伸閱讀

陸籍貨輪棄船！海巡救起17人 管碧玲：又來了、又是海巡的日常

船長棄船！陸籍貨輪野柳外海下錨待援 海巡署派100噸艇...17人全獲救

野柳外海貨輪船長宣布棄船17人獲救 貨輪若漂流恐肇禍

影／貨輪野柳外海「開不動」 下雙錨、開雙俥頂浪待援

相關新聞

影／詐團給太多帳號 他要滙140萬元一直報錯帳號幸未被騙

台中市沙鹿陳姓男子到沙鹿區某銀行要匯款140萬元，因額度較大，行員為求謹慎先就匯款單上帳號及戶名與陳男以口述方式核對，陳...

影／德翔台北輪翻版？鈺洲啟航輪如擱淺漏油衝擊北海岸

中國大陸鈺洲啟航貨輪昨晚在野柳棄船，17名船員獲救安置。「鈺」輪船上還載有3台橋式起重機，今天下午時已出現「流錨」情況，...

台南市七旬老人清晨駕車疑精神不濟 撞進公園車頭嚴重受損

台南市東區林森路二段今天發生一起自撞車禍，70歲楊姓男子疑因精神不濟，駕車沿林森路二段由南往北行駛，竟直行衝進東寧運動公...

影／陸貨輪棄船還載有起重機 「流錨」野柳岸際陷擱淺風險

中國大陸鈺洲啟航貨輪昨晚在野柳棄船，17名船員獲救安置。「鈺」輪於野柳岬外0.6浬下雙錨，船上還載有3台橋式起重機，因不...

基隆婦人提領80萬元說要買新車 郵局人員起疑報警阻詐

基隆市有名婦人到郵局想領出80萬元存款要買車，郵局人員認為不合理，通報警方協助，果然是碰上詐騙集團，險些失去血汗錢。還有...

台中大肚1洗車場暗夜惡火 82歲獨居翁命喪火窟

台中市大肚區沙田路一家洗車場今天凌晨1時許傳火警，火勢在20分鐘內控制，消防員發現，82歲獨居的張姓男住戶倒臥在1樓廁所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。