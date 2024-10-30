基隆婦人提領80萬元說要買新車 郵局人員起疑報警阻詐

基隆市有名婦人到郵局想領出80萬元存款要買車，郵局人員認為不合理，通報警方協助，果然是碰上詐騙集團，險些失去血汗錢。還有名老婦人到銀行設定約定帳戶，卻對約定帳戶一知半解，行員也起疑，通報警員到場勸阻，保住存款。

基市警三分局今天表示，昨天接獲轄區郵局人員通報，60多歲高姓婦人昨天下午到郵局，想要提領80萬元存款。行員關懷詢問用途，高婦回答要買新車，所以要提繳車款。

行員覺得依照高婦的年紀，提款是要購買新車的理由不太合理，擔心有隱情，可能是上了詐騙集團的當，所以聯絡員警到場，希望協助確認用途。

基隆警三分局八堵分駐所長林宸霆到達郵局後，詢問高姓婦人買車相關問題，發現她在回答買車原因及付款方式等購車細節，都沒有說的很清楚，告訴她一些詐騙投資的案例，才讓高姓婦人察覺可能被騙了，打消領款念頭，保住好不容易存下的血汗錢。

基隆警一分局前天也成功阻止1名70歲老婦人被騙，因為她到銀行向行員表示，要辦理設定約定轉帳帳戶，行員與她聊天時，發現她對約定帳戶沒有概念，懷疑她可能會上了詐騙集團的當。

警一分局延平街派出所警員許庭菘到場後，詢問伍姓老婦人原委，得知她在網路上認識朋友，對方說有販售保養品，效果奇佳，自己用後可以看起來年輕10歲，如果介紹朋友購買使用，還可以從中獲利。伍姓婦人想要購買試用，因為價格超過轉帳金額上限，所以教她到銀行設定約定轉帳，以利轉帳付款。

警員和行員向伍婦說，這是典型的詐騙手法，警方已宣導過相關案例，她才醒悟，感謝警員和行員熱心勸阻，慶幸自己沒有上當。