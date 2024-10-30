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台中大肚1洗車場暗夜惡火 82歲獨居翁命喪火窟

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市大肚區沙田路一家洗車場今天凌晨1時許傳火警，火勢在20分鐘內控制，消防員發現，82歲獨居的張姓男住戶倒臥在1樓廁所，經送醫搶救，仍因傷重不治。

台中市消防局在今天凌晨1時42分接獲報案，大肚區沙田路一家洗車場發生火警，立即派遣第四大隊、第五大隊、轄區大肚分隊等共計7個單位，出動各式消防車17輛、消防人員32名到場灌救。

消防員到場發現，現場為2層建築物，1樓磚造、2樓鐵皮加蓋，初步研判是1樓後側廚房起火燃燒，火勢在20分鐘內控制，但獨居的張姓住戶被發現時已經沒有生命跡象，經送醫搶救仍因傷重不治。

據了解，這場火警，建築1樓後側廚房全毀、還波及1輛轎車、2輛機車被燒毀，燃燒面積大約80平方公尺，詳細的起火原因仍有待火調人員調查釐清。

台中市大肚區一家洗車場今天凌晨傳火警，消防隊獲報到場灌救。圖／讀者提供
台中市大肚區一家洗車場今天凌晨傳火警，消防隊獲報到場灌救。圖／讀者提供
台中市大肚區一家洗車場今天凌晨傳火警，消防隊獲報到場灌救。圖／讀者提供
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廚房 獨居

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