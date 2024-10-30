台中大肚1洗車場暗夜惡火 82歲獨居翁命喪火窟

台中市大肚區沙田路一家洗車場今天凌晨1時許傳火警，火勢在20分鐘內控制，消防員發現，82歲獨居的張姓男住戶倒臥在1樓廁所，經送醫搶救，仍因傷重不治。

台中市消防局在今天凌晨1時42分接獲報案，大肚區沙田路一家洗車場發生火警，立即派遣第四大隊、第五大隊、轄區大肚分隊等共計7個單位，出動各式消防車17輛、消防人員32名到場灌救。

消防員到場發現，現場為2層建築物，1樓磚造、2樓鐵皮加蓋，初步研判是1樓後側廚房起火燃燒，火勢在20分鐘內控制，但獨居的張姓住戶被發現時已經沒有生命跡象，經送醫搶救仍因傷重不治。