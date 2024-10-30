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影／國1五楊高架林口段貨車突然起火 強風助長火勢猛烈嚇人

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

國道1號五楊高架道南向42.8公里林口路段，上午10時36分有1輛載運資源回收物的貨車起火燃燒，幸好司機及早發現停靠路肩，消防隊將火勢撲滅後，貨車已近全毀，起火原因尚待鑑識調查釐清。

據了解，70歲王姓司機獨自駕駛貨車行經事故地點，發現後方載運貨物冒煙，立即停靠外側路肩下車檢查，火勢迅速擴大，並在強風助長之下猛烈燃燒，冒起大量黑煙，由於風向的關係，大火不斷往車頭燒。

警方和消防隊獲報立即派遣人車趕赴現場處理，所幸王男及時發現、停車逃生沒有受傷，也未波及其他車輛，火勢於上午11時10分撲滅，消防隊持續灑水降溫。到底是車輛因素還是載運貨物引發火勢，尚待鑑識調查。

國道警方呼籲用路人，開車上路前應確實檢查車輛，避免機件損壞造成行車危險，載運貨物應依規定綑紮牢固、嚴密覆蓋、勿堆積易燃物。行駛途中若發現異音、燒焦味、冒煙等情況，應打方向燈漸進式滑離車道停在路肩通報待援。

若車輛無法滑離車道，應打開雙閃危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障警示標誌，人員盡速下車面向來車方向，退到護欄外或相對安全處所待援，可多利用1968APP警政報案功能向國道警方求援。

國道1號五楊高架道南向42.8公里林口路段，上午10時36分有1輛載運資源回收物的貨車起火燃燒，幸好70歲司機及早發現停靠路肩。消防隊將火勢撲滅後，貨車已近全毀，起火原因尚待鑑識調查釐清。記者林昭彰／翻攝
國道1號五楊高架道南向42.8公里林口路段，上午10時36分有1輛載運資源回收物的貨車起火燃燒，幸好70歲司機及早發現停靠路肩。消防隊將火勢撲滅後，貨車已近全毀，起火原因尚待鑑識調查釐清。記者林昭彰／翻攝
國道1號五楊高架道南向42.8公里林口路段，上午10時36分有1輛載運資源回收物的貨車起火燃燒，幸好70歲司機及早發現停靠路肩。消防隊將火勢撲滅後，貨車已近全毀，起火原因尚待鑑識調查釐清。記者林昭彰／翻攝
國道1號五楊高架道南向42.8公里林口路段，上午10時36分有1輛載運資源回收物的貨車起火燃燒，幸好70歲司機及早發現停靠路肩。消防隊將火勢撲滅後，貨車已近全毀，起火原因尚待鑑識調查釐清。記者林昭彰／翻攝
國道1號五楊高架道南向42.8公里林口路段，上午10時36分有1輛載運資源回收物的貨車起火燃燒，幸好70歲司機及早發現停靠路肩。消防隊將火勢撲滅後，貨車已近全毀，起火原因尚待鑑識調查釐清。記者林昭彰／翻攝
國道1號五楊高架道南向42.8公里林口路段，上午10時36分有1輛載運資源回收物的貨車起火燃燒，幸好70歲司機及早發現停靠路肩。消防隊將火勢撲滅後，貨車已近全毀，起火原因尚待鑑識調查釐清。記者林昭彰／翻攝

國道 消防隊 車道

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