影／國1五楊高架林口段貨車突然起火 強風助長火勢猛烈嚇人

國道1號五楊高架道南向42.8公里林口路段，上午10時36分有1輛載運資源回收物的貨車起火燃燒，幸好司機及早發現停靠路肩，消防隊將火勢撲滅後，貨車已近全毀，起火原因尚待鑑識調查釐清。

據了解，70歲王姓司機獨自駕駛貨車行經事故地點，發現後方載運貨物冒煙，立即停靠外側路肩下車檢查，火勢迅速擴大，並在強風助長之下猛烈燃燒，冒起大量黑煙，由於風向的關係，大火不斷往車頭燒。

警方和消防隊獲報立即派遣人車趕赴現場處理，所幸王男及時發現、停車逃生沒有受傷，也未波及其他車輛，火勢於上午11時10分撲滅，消防隊持續灑水降溫。到底是車輛因素還是載運貨物引發火勢，尚待鑑識調查。

國道警方呼籲用路人，開車上路前應確實檢查車輛，避免機件損壞造成行車危險，載運貨物應依規定綑紮牢固、嚴密覆蓋、勿堆積易燃物。行駛途中若發現異音、燒焦味、冒煙等情況，應打方向燈漸進式滑離車道停在路肩通報待援。