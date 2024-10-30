影／台中夜騎控警「攔檢停下還電人？」 警PO影片神反轉

有網友PO文，昨晚騎機車行經台中大肚山，被說想撞警察，還指警「停下來還電人？」引網路罵戰。警方今PO影片還原並說明，警方判斷有衝撞嫌疑，以電擊器聲響警示，沒電人，騎士配合受檢後離去。

在網友在Threads 串文表示，才剛起步幾公尺就突然被攔車，莫名其妙被說我是不是想撞警察？有脆友還PO出車友傳的影片，指警「超扯 都停下還電人？」也有脆友質疑「影片沒電人，內文都停下車還電人」，「一堆警察夜間執勤被撞死撞傷，誰知駕駛意圖？」「臨檢不停，警方把你當嫌疑人」「遠遠看到還衝那麼快，被電不是剛好」

當事人表示，現場第一當下沒有任何警示牌子告知要臨檢盤查，就直接站在路中間，當時他剛起步，再來看到警察就煞車拉死了，車也沒改管，也沒有任何想要衝撞警察的意圖；證件也都給了也下車熄火，到底哪裡不配合？他批評留言區的正義魔人，「是不是哪裡有什麼認知錯誤欸」。

烏日警分局今PO影片還原，從影片中可以看到，當時警方站在路中央揮手示意行經車輛靠左受檢，共有四輛機車靠左受檢，第五輛機車則從右側直騎而來，有警員拉煞車，還有電擊器發出聲響，騎士見狀就下車。

烏日警分局大肚分駐所所長劉峪銓說明，昨晚11時45分許，大肚分駐所接獲民眾報案指稱，大肚區華山路一帶有多輛機車聚集，員警到場後，先攔查4 輛機車，又發現後方有1輛機車駛來。

劉峪銓指出，警方立即示意攔停後，駕駛沒有減速跡象，經員警判斷疑有衝撞員警之嫌，為避免發生嚴重碰撞傷害事故，執勤員警使用拋射式電擊器警戒，以電擊器產生電弧聲警示，過程中並未有對駕駛施以電擊，並在騎士熄火下車後即停止使用，現場依規定查證人員身分、車籍無誤後即讓其離去。