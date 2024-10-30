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高雄「拜託哥」出沒各醫院乞討勸不聽 法官裁定拘留反省
高雄「拜託哥」出沒各醫院，拿著醫院收據向民眾乞討，若不理會「拜託哥」還會頻繁糾纏，今年8月28日上午，「拜託哥」跑到大同醫院，警方獲報後將他帶回，依違反社維法移送裁罰，法官認為他在公共場所乞討叫化不聽勸阻，今裁定拘留1天讓他反省。
「拜託哥」在高雄各大醫院出沒多年，平時會到醫院大廳閒晃，手持醫療單據，聲稱自己罹癌，向候診民眾請求援助醫療費。
有患者見「拜託哥」可憐，動了惻隱之心給予援助，有些人則看「拜託哥」出沒醫院多次都沒好，早知他是藉口向民眾乞討，索性不理會「拜託哥」乞討不給錢，市區有醫院還貼出公告，提醒民眾注意。
今年8月28日上午，「拜託哥」跑到大同醫院大廳，繼續用醫療單據向民眾索討醫療費，多名看診民眾受不了拜託哥，向轄區警分局報警。
新興分局獲報後派員警趕到大同醫院，將「拜託哥」帶回派出所偵辦，最後依社會秩序維護法將他移送簡易庭裁罰。
高雄簡易庭審理後，法官認為「拜託哥」經多次勸導仍拒絕離開，已違反社維法「於公共場所乞討叫化不聽勸阻」行為，考量他領有身障手冊，得減輕處罰，裁定拘留1天讓他反省。
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