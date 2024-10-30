彰化三姊弟被撞案 繼小姊姊後....妹妹也不治 阿嬤心碎

彰化縣伸港鄉陳家三姊弟今年2月22日在路口被撞飛，造成姊妹受重傷送醫命危，其中姊姊已在9月3日過世，在漢銘基督教醫院救治的妹妹，歷時252天，院方證實也在昨晚辭世，讓走了兩個孫女的阿嬤為之心碎。

分別就讀於國小10歲、9歲及8歲陳姓三姊弟，2月22日晚間行經彰化縣伸港鄉建國路與美港公路交岔路口時，遭74歲無照蕭姓老翁開車撞飛，其中2姊妹命危，當時昏迷指數都是3，弟弟受輕傷。

其中在秀傳醫院救治的10歲姊姊，經由幹細胞治療，原已有好轉，昏迷指數提高到11，甚至會露出笑容，卻又突然因急性腦積水陷入重度昏迷，指數再回到降到3，不幸在今年9月3日過世。