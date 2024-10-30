影／高雄大順路禁左轉踩雷 停2秒險遭罰2萬4

高雄市三民區大順二路輕軌路段，大部分路口禁止左轉，常受民眾詬病擾民，果然就有人「踩雷」；1名老翁在路口見禁止左轉愣了一下，停路旁2秒鐘，卻遭後方警員取締，遭開出危險駕駛罰單，罰款2萬4000元。

高雄市大順路橫跨苓雅、三民、鼓山、左營等區，自從輕軌通車前，若駕車沿大順路行駛，各路口幾乎都不能左轉，如要左轉得先找地方迴車，令用路人詬病「大順路變不順路」。

據了解，10月25日上午11時許，楊姓老翁開轎車載家人，經過三民區大順二路，原本要在大順二路與建興路口左轉，車子切入內車道後，發覺禁止左轉，立即直行一小段路靠右在外車道暫停2秒鐘，再起步後立即被後方的周姓警員攔停。

周姓警員對楊翁直呼，「綠燈在出道暫停是很危險的事情」。老翁解釋他是外地人，「路不熟，以為可以左轉」。警員仍依道路交通處罰條例第43條第一項第四款，「非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停」，對老翁開出危險駕駛、逼車罰單。老翁發覺要罰2萬4000元並扣牌照，令他難以接受，提出申訴。