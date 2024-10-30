影／彰化員林婦人落水 消防員吊掛大排攔截搶救

彰化縣員林市員集路二段員大排今天上午8點多有民眾發現一名婦人落水通報救溺，彰化縣消防局第二大隊出動救援，將這名約60多歲婦人救起，婦人意識不清被送醫救治中。至於落水原因是否意外，仍待調查。

目擊民眾8點22分發現婦人在員大排載浮載沈而通報，第二大隊出動消防車、救護車共5輛、船艇2艘及消防人員9人搶救。

消防人員即在員大排中央橋攔截，由於員大排高約7公尺高、水深至膝蓋，消防員使用器材車將人員吊掛至員大排中進行徒手攔截，成功將溺者攔截，於8時58分使用籃式擔架成功將溺者吊掛上岸後送醫，婦人尚有呼吸、但意識不清，送往員生醫院搶救中。