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颱風夜彰化縣和美鎮「送肉粽」今晚送煞路線曝光

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

強颱康芮已發布海陸警報，不過，彰化縣和美鎮新庄里今晚9時起，有場送肉粽科儀，路線並已公布，呼籲沿途民眾盡量避開。

這場「送肉粽」科儀，是今晚9時起舉辦，從和美鎮民光駕訓班開始，沿金馬游泳池，過彰新路往菜寮方向，再到東谷路到中寮，送到大肚溪。但里辦公室表示，儀式是採以車輛運送，儀式從簡，沿途民眾應緊閉門窗，盡量避開，不必恐慌

「送肉粽」儀式是彰化沿海數百年來的習俗，為避免民眾對發生過上吊不幸的事情的地點，不要存有恐懼與不安，因此透過「送肉粽」科儀安民心，將上吊的繩子等物，送往海邊化掉。但近年來，「送肉粽」科儀從海線從內陸盛行，甚至到南投埔里，連新竹、桃園都有在辦。

近年來，儘管「送肉粽」科儀越來越頻繁，但儀式從簡，且多是採以車輛運送，多數會公告路線，提醒沿途民眾盡量避開。宗教界人士也強調，送肉粽科儀主要是在安定地方人心，不必要過於恐慌。

曾主持40多場「送肉粽」科儀的法師顏文讚說，「送肉粽」既已公告時間與路線，民眾就盡量迴避，沿途住戶緊閉門窗，但如果必須參與儀式，過程中，建議口裡含著一顆未剖開的檳榔青，待儀式結束就吐掉。如果中途遇到送肉粽，則隨手摘下路邊青草或樹葉捏在手裡，待送肉粽隊伍通過後，再丟掉，這就是「一青破三煞」的道理。

「送肉粽」抵達海邊時，由法師拿掃把去煞氣，最後再把草人等東西火化，而鋸下來的支撐物送入大海，流到外海。圖／楊昇樺提供
「送肉粽」抵達海邊時，由法師拿掃把去煞氣，最後再把草人等東西火化，而鋸下來的支撐物送入大海，流到外海。圖／楊昇樺提供
「送肉粽」抵達海邊時，會由法師拿活鴨來「壓煞」，最後再把草人等火化，鋸下來的支撐物則送入大海，流到外海。圖／楊昇樺提供
「送肉粽」抵達海邊時，會由法師拿活鴨來「壓煞」，最後再把草人等火化，鋸下來的支撐物則送入大海，流到外海。圖／楊昇樺提供
網路公布今晚彰化縣和美鎮「送肉粽」的路線。圖／取自彰化踢爆網
網路公布今晚彰化縣和美鎮「送肉粽」的路線。圖／取自彰化踢爆網

彰化 送肉粽

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