高雄24歲男離家出走登山失蹤 獨處2夜下山獲救

24歲郭姓男子10月28日離家，家人報警協尋，發他騎機車到高雄市鼓山區壽山登山口停車後獨自登上壽山失蹤。高雄警、消今天上午在登山口尋獲他，發現他在山上過2夜，身體狀況尚佳，將他送醫治療。

據了解，郭姓男子住高雄市岡山地區，29日下午騎機車外出，一夜沒回家，家人向岡山警分局請求協尋。

警方調閱相關監錄系統畫面，發覺他將機車停在鼓山區青泉街，獨自走柴山登山步道上山，昨天中午警、消集結上山搜尋他，又過一夜，今天上午7時40分，山友發現他走向登山步道口，警、消才趕去為他檢傷。