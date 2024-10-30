聽新聞
0:00 / 0:00
影／陸貨輪外海拋錨17船員獲救啟動防汙 陸拖船下午4時抵基
中國大陸鈺洲啟航貨輪本月中，因載運橋式起重機進基隆港，撞倒碼頭價值3億元起重機，昨出港因負載過重動力不足，在野柳外海下錨待援，晚間船長評估後決定棄船，海巡署救出船上17名船員上岸安置。船代公司洽陸方派大型拖救船，今天上午自平潭出發，預計下午4時抵達現場拖救。
海巡署第二巡防區指揮部昨上午11時監控海面船舶動態時，發現中國大陸籍「鈺洲啟航」貨輪於野柳岬北北西2.4浬附近滯留，態樣異常，經聯繫基隆港務分公司航管中心獲覆，「鈺」輪因負載3座橋式起重機，且受康芮颱風外圍環流的強勁風力及海流影響，當時海象7至8陣風10級，浪高5米，逐漸往野柳岬岸際接近。
經評估，「鈺」輪於野柳岬外0.6浬下雙錨，宜蘭艦及南投艦在現場執行安全戒護任務，因入夜後風雨逐漸增強，經「鈺」輪船長評估後決定棄船，昨晚9時41分將船員全數救援至巡防艇，並已安置到飯店。
航港局原已協調港勤公司調派基隆港台北港兩艘拖船嘗試前往拖救，但均因風浪過大，無法出港返回。船代通知已洽陸方正力
18000拖船自平潭出發，預計今天上午出發、下午4點抵達，航港局已依「審查大陸船舶進入我方限制或禁止水域拖救遇險船舶申請作業程序」辦理。
據指出，昨晚相關單位召開第一次應變會議，已向船員確認離船前關閉油櫃閥門，海保署已會同新北市盤點防汙資材，確認殘油量及帶齊油櫃，視後續現場狀況於各漁港及核二廠進水口布設防治汙染。並已要求船東責任保險公司出席應變會議，並持續密切注意海象，立即在安全許可狀況，抽除殘油及船舶拖救作業，在最快的時間內抽除所有難船的殘油，避免海域汙染生態的威脅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言