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影／陸貨輪外海拋錨17船員獲救啟動防汙 陸拖船下午4時抵基

聯合報／ 記者游明煌王長鼎邱瑞杰／新北即時報導

中國大陸鈺洲啟航貨輪本月中，因載運橋式起重機進基隆港，撞倒碼頭價值3億元起重機，昨出港因負載過重動力不足，在野柳外海下錨待援，晚間船長評估後決定棄船，海巡署救出船上17名船員上岸安置。船代公司洽陸方派大型拖救船，今天上午自平潭出發，預計下午4時抵達現場拖救。

海巡署第二巡防區指揮部昨上午11時監控海面船舶動態時，發現中國大陸籍「鈺洲啟航」貨輪於野柳岬北北西2.4浬附近滯留，態樣異常，經聯繫基隆港務分公司航管中心獲覆，「鈺」輪因負載3座橋式起重機，且受康芮颱風外圍環流的強勁風力及海流影響，當時海象7至8陣風10級，浪高5米，逐漸往野柳岬岸際接近。

經評估，「鈺」輪於野柳岬外0.6浬下雙錨，宜蘭艦及南投艦在現場執行安全戒護任務，因入夜後風雨逐漸增強，經「鈺」輪船長評估後決定棄船，昨晚9時41分將船員全數救援至巡防艇，並已安置到飯店。

航港局原已協調港勤公司調派基隆港台北港兩艘拖船嘗試前往拖救，但均因風浪過大，無法出港返回。船代通知已洽陸方正力

18000拖船自平潭出發，預計今天上午出發、下午4點抵達，航港局已依「審查大陸船舶進入我方限制或禁止水域拖救遇險船舶申請作業程序」辦理。

據指出，昨晚相關單位召開第一次應變會議，已向船員確認離船前關閉油櫃閥門，海保署已會同新北市盤點防汙資材，確認殘油量及帶齊油櫃，視後續現場狀況於各漁港及核二廠進水口布設防治汙染。並已要求船東責任保險公司出席應變會議，並持續密切注意海象，立即在安全許可狀況，抽除殘油及船舶拖救作業，在最快的時間內抽除所有難船的殘油，避免海域汙染生態的威脅。

船代公司洽陸方派大型拖救船，今天上午自平潭出發，預計下午4時抵達現場拖救。記者游明煌／翻攝
船代公司洽陸方派大型拖救船，今天上午自平潭出發，預計下午4時抵達現場拖救。記者游明煌／翻攝
船代公司洽陸方派大型拖救船，今天上午自平潭出發，預計下午4時抵達現場拖救。記者游明煌／翻攝
船代公司洽陸方派大型拖救船，今天上午自平潭出發，預計下午4時抵達現場拖救。記者游明煌／翻攝
船代公司洽陸方派大型拖救船，今天上午自平潭出發，預計下午4時抵達現場拖救。記者游明煌／翻攝
船代公司洽陸方派大型拖救船，今天上午自平潭出發，預計下午4時抵達現場拖救。記者游明煌／翻攝

基隆港 海巡署 野柳

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