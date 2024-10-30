台南急水畔殺人棄屍案逮2嫌 債務糾紛惹殺機...檢聲押禁見

台南市急水溪畔草叢前天被發現一具男性遺體，雙手及雙腳遭膠帶捆綁，檢警研判是嘉義縣呂姓男子，追出疑因百萬元債務糾紛遭劉姓、謝姓、詹姓男子凌虐致死棄屍，昨查獲謝、詹依殺人罪移送，檢方訊問後認2人均涉犯殺人重罪且有串供、滅證、逃亡之虞，凌晨向法院聲押禁見。

警方調查，一名挖土機工人前天下午作業時，在已廢校的東山區華濟永安高中後方急水溪畔草叢上大號，發現一具男性遺體，他一度以為是狗或人偶，呼喊多名工人到場確認是人類遺體後報案。

警方檢視，遺體發黑、腐爛嚴重，臉部如骷髏頭難辨認，雙手、雙腳、嘴巴都遭黃色膠帶綑綁，部分膠帶已脫落，研判生前遭毆打虐待。