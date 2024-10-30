影／不只偷窺！銘傳附近變態男偷妙齡女內褲 沾滿體液再掛回去

私立銘傳大學桃園校區周邊近日傳出變態偷窺狂出沒，一名身穿白衣、白褲及夾腳拖的男子爬牆偷窺住戶，結果受害女子再指控，男子有「偷內褲」的習慣，甚至一周至少來3次，偷完還把沾滿體液的內褲掛回原位，讓女子身心受創。

私立銘傳大學桃園校區周邊近日傳出變態偷窺狂出沒，一名受害女子指控，男子有「偷內褲」的習慣，一周至少來3次，偷內褲後還把沾滿體液的內褲掛回原位，讓她身心受創。圖／受害女子提供

據悉，男子前晚11點20分許身穿白色長袖襯衫、白色長褲及夾角拖，鬼鬼祟祟出沒在龜山區大同路281巷12弄至313巷的交叉路口，男子帶著黑框眼鏡及黑色口罩，身高約180至185公分、體型高瘦，沿著牆壁攀爬，同時四處張望是否有人注意，隨後男子手撐著牆壁踮腳，探頭想要查看住戶的窗戶，行徑相當詭異，偷窺不到5分鐘便逃離現場，但畫面全被附近住家監視器拍下。

對此一名受害女子指控，今年6月就開始遭男子騷擾，且持續至今，女子表示之前把內褲曬在住家外，監視器拍到男子偷走內褲，隨後再把沾滿體液的內褲掛回去，再將自己的「戰績」塗在其他內褲上，讓她直呼太噁。

女子強調，男子一周至少來3次，且附近住家都會被偷窺、偷衣，平時自己與家人同住，時常在外頭遇到男子本人，但不敢上前理論，認為監視器拍到清清楚楚「怎麼會如此大膽？」