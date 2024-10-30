陸籍貨輪棄船！海巡救起17人 管碧玲：又來了、又是海巡的日常

日前在基隆港意外撞倒倒碼頭起重機的大陸籍「鈺洲啟航」貨輪，昨（29）日航行到野柳外海時，疑因載重過大、無法前行，晚間棄船後，海巡巡防艇將17名船員接駁回基隆港。海委會主委管碧玲在臉書發文表示，海巡堅守人道立場，善意對待中國大陸人民，堅持在惡劣海象中完成救援。「這再度證明海巡署是創造兩岸人民福祉的部隊」。

海委會主委管碧玲昨晚11時許，在臉書發文「又來了、又是海巡的日常」。管碧玲說，昨天中午開始，她的一顆心就懸著，中國籍貨輪又在海上出狀況，船上重油、重機械、外加17名陸籍船員，這麼靠近我們的野柳，「船員生命安全、船舶可能對海洋的傷害，都是挑戰」。

「海巡弟兄們辛苦了」管碧玲說，她近日在馬祖經歷了在100噸艇上，航行於平均6-7級陣風9級的風浪中，「那種辛苦我知道」，昨晚海象更惡劣，用100噸艇才能順利接駁，浪高5尺，舷差很大，接駁也不容易。她身為海委會主委，「替國家感謝你們！海巡！」

「鈺洲啟航」14日下午載運3部橋式起重機靠泊基隆港西岸碼頭後，預計卸下其中1部由中國貨櫃運輸公司新購的橋式起重機207號，但在靠泊時，船上的207號不慎碰撞岸上由中國貨櫃運輸公司所屬的橋式起重機206號後，206號橋式機倒塌，並壓毀5個貨櫃。

海巡署說，昨日上午11時許，海巡署第二巡防區指揮部監控海面船舶動態時，發現「鈺洲啟航」貨輪在野柳岬北北西2.4浬附近滯留，態樣異常，經聯繫基隆港務分公司航管中心獲覆，「鈺」輪因負載3座橋式起重機，且受康芮颱風外圍環流的強勁風力及海流影響，海象7至8陣風10級，浪高5米，逐漸往野柳岬岸際接近。