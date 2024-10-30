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大陸載起重機貨輪 野柳外海拋錨
中國大陸鈺洲啟航貨輪本月14日才因載運橋式起重機進基隆港，意外撞倒碼頭價值3億元起重機；昨天出港航行到野柳外海又失去動力，下錨待援。貨輪連同船上起重機重達近萬噸，拖救難度高，入夜後風雨漸強，船長評估後決定棄船，海巡署晚間10時前分2批救出船上17名船員上岸安置。
全國娛樂漁船協會理事長項彥豪說，昨上午10時打開自動識別系統（AIS）時，發現有一艘大型船舶朝台北港方向行駛，但航速異常緩慢，最後偏離航道停留在野柳北北西的位置。從當時的潮汐、節氣，再到風向、浪向的變化，「我感覺這艘船可能面臨某種風險」。
項彥豪表示，一般來說，潮汐和風浪對載重大型船舶的穩定性有深遠的影響，特別是船體受到側風影響無法穩定航向時，航速異常便成警訊。今天的風向偏東北風，對照貨輪船的航線角度，可能使貨輪失去部分動力支持，增添航行風險。
船員昨晚已先由海巡署艦隊分署救出並安置；船公司已向中國大陸拖船業者求助，調派1萬8000噸拖船趕往協助脫困，預估下午4時抵達。
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