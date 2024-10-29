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船長棄船！陸籍貨輪野柳外海下錨待援 海巡署派100噸艇...17人全獲救

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

基隆港意外撞倒碼頭起重機的中國大陸籍「鈺洲啟航」貨輪，今天出港航行到野柳外海時，疑受阻風浪影響正常航行，船上共有17人，在海面下錨頂浪待援，隨著康芮颱風逼近南台灣，海象更加惡劣，「鈺洲啟航」船長決定棄船，海巡署基於人道救援立場，派100噸艇靠近，今天晚上9點多接應，全員平安獲救，刻正返回基隆港。

海巡署指出，第二巡防區指揮部今天早上11點多監控海面船舶動態時，發現「鈺洲啟航」貨輪在野柳岬北北西2.4浬附近滯留，態樣異常，經聯繫基隆港務分公司航管中心，得知「鈺洲啟航」因負載三座橋式起重機，且受康芮颱風外圍環流的強勁風力及海流影響（海象7至8陣風10級，浪高5米），逐漸往野柳岬岸際接近。

經評估，「鈺洲啟航」在野柳岬外0.6浬下雙錨，等候船務代理公司安排拖船前往救助，海巡署同步派遣宜蘭艦及南投艦在現場執行安全戒護任務，因入夜後風雨逐漸增強，「鈺洲啟航」船長決定棄船，艦隊分署第一海巡隊立即派遣PP-10050艇緊急出港救援船上17名人員，並在晚上9點41分將船員全數救援至100噸巡防艇。

海巡署表示，我國堅守人道立場，善意對待中國大陸人民，堅持在惡劣海象中完成救援，也呼籲漁船及貨輪出海前，應注意氣象資訊，若發生緊急狀況，請儘速撥打「118」服務專線，海巡署將於第一時間馳赴現場救援，確保民眾生命財產安全。

鈺洲啟航貨輪載運橋式起重機進基隆港，意外撞倒碼頭起重機，今天出港航行到野柳外海時下錨待援，海巡署稍早派遣100噸艇，全數救援成功。記者翁至成／翻攝
鈺洲啟航貨輪載運橋式起重機進基隆港，意外撞倒碼頭起重機，今天出港航行到野柳外海時下錨待援，海巡署稍早派遣100噸艇，全數救援成功。記者翁至成／翻攝
鈺洲啟航貨輪載運橋式起重機進基隆港，意外撞倒碼頭起重機，今天出港航行到野柳外海時下錨待援，海巡署稍早派遣100噸艇，全數救援成功。記者翁至成／翻攝
鈺洲啟航貨輪載運橋式起重機進基隆港，意外撞倒碼頭起重機，今天出港航行到野柳外海時下錨待援，海巡署稍早派遣100噸艇，全數救援成功。記者翁至成／翻攝
鈺洲啟航貨輪載運橋式起重機進基隆港，意外撞倒碼頭起重機，今天出港航行到野柳外海時下錨待援，海巡署稍早派遣100噸艇，全數救援成功。記者翁至成／翻攝
鈺洲啟航貨輪載運橋式起重機進基隆港，意外撞倒碼頭起重機，今天出港航行到野柳外海時下錨待援，海巡署稍早派遣100噸艇，全數救援成功。記者翁至成／翻攝

基隆港 海巡署 野柳

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