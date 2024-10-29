野柳外海貨輪船長宣布棄船17人獲救 貨輪若漂流恐肇禍

中國籍載重平台船「鈺洲啟航」貨輪，今午因受風浪影響難以正常航行，在距野柳海岸0.6浬處錨定頂浪待援，入夜後風雨增強，船長決定棄船。海巡署艦隊分署派遣第1海巡隊巡防艇，將貨輪上17人全數救出，駛返基隆港上岸安置。

救難人員表示，人員全數平安獲救是喜訊，接著要關注鈺洲啟航貨輪後續狀況，因為錨定位置距離海岸很近，如果脫錨漂流，最後擱淺在天然海岸是最好的狀況，但也可能造成漁港毀損，甚至危及核二廠設施。大陸拖船30日下午4時左右抵達錨區海域，等到成功拖離，危機才能完全解除。

鈺洲啟航輪14日載運橋式起重機進入基隆港，準備停泊西20號碼頭卸起重機時，船上的起重機碰撞到碼頭上的起重機，並導致碼頭頭上的起重機傾倒毀損，成為新聞焦點。這起意外所幸未造成人員傷亡，但碼頭上有5只貨櫃受損 。

交通部今在防災工作會報暨情資研判會議中表示，鈺洲啟航輪今天上午7時57分駛離基隆港，往西航行，中午到達野柳漁港外海時，船速降到2浬。基隆海岸電台詢問輪船狀況，回覆主機無法啟動，已連繫基隆港派拖船協助拖帶，海巡署已派艦艇戒護。

台北港、基隆港都曾調派拖船前往救援，都因海象差折返。鈺洲啟航輪重9000噸，加上裝載3台橋式起重機，如果完全失去動力，國內現有的拖船可能都難以成功救援。

據了解，貨輪並未完全動力，採下雙錨及雙俥頂浪方式確保貨輪安全。船公司和船務代理公司已向中國大陸拖船業者求助，調派1萬8000噸拖船前來協助脫困，預計30日下午4時抵達野柳海域。