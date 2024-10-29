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影／貨輪野柳外海「開不動」 下雙錨、開雙俥頂浪待援

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆港意外撞倒碼頭重機的鈺洲啟航貨輪，今天出港航行到野柳外海時，疑受阻風浪影響正常航行，船上共有17人，在海面下錨頂浪待援。颱風逼近南台灣，海象可能更惡劣。據了解，船公司已商請中國大陸業者調派大型拖船來救援。

鈺洲啟航貨輪14日載運橋式起重機進入基隆港，準備停泊西20號碼頭卸起重機時，船上的起重機碰撞到碼頭上的起重機，並導致碼頭頭上的起重機傾倒毀損，無人受傷，但造成碼頭上5只貨櫃受損 。

據了解，鈺洲啟航貨輪今天駛離基隆港，往西航行時，疑因載運3部橋式起重機，上午10時左右在野柳外海，因受風浪和潮汐影響，難以正常往西航行，所以改成船頭偏北，下雙錨並啟動雙俥頂浪，希望留在現地等待海象轉好，或是拖船來救援。

基隆港務分公司今天曾調派拖船出港，試圖協助鈺洲啟航貨輪穿越野柳外海，但因海象差折返。國家搜救中心傍晚表示，尚未接獲通報出勤前往野柳外海救人。海巡署已派遣巡防艦艇前往錨定附近海域戒護，如果發生更緊急狀況，可以及時救人。

鈺洲啟航貨輪重9000噸，加上裝載3台橋式起重機，如果完全失去動力，國內現有的拖船可能都難以成功救援。船公司和船務代理公司已向中國大陸拖船業者求助，調派1萬8000噸拖船前來協助脫困。

全國娛樂漁船協會理事長項彥豪今天說，今早10時習慣性的打開自動識別系統（AIS）時，發現有一艘大型船舶朝台北港方向行駛，但航速異常地緩慢，最後不在航道上，停留在野柳北北西的位置。從當時的潮汐、節氣，再到風向、浪向的變化，「我感覺這艘船可能面臨某種風險。」

項彥豪分析，潮汐和風浪會影響載重大型船舶的穩定性，特別是船體受到側風影響，無法穩定航向時，如果航速異常便成警訊。今天的風向偏東北風，對照貨輪船的航線角度，可能使貨輪失去部分動力支持，增添航行風險。

載運橋式起重機進基隆港，意外撞倒碼頭起重機的鈺洲啟航貨輪，今天出港航行到野柳外海時，因風浪影響正常航行，下雙錨雙俥頂浪待援。記者邱瑞杰／翻攝
載運橋式起重機進基隆港，意外撞倒碼頭起重機的鈺洲啟航貨輪，今天出港航行到野柳外海時，因風浪影響正常航行，下雙錨雙俥頂浪待援。記者邱瑞杰／翻攝
載運橋式起重機進基隆港，意外撞倒碼頭起重機的鈺洲啟航貨輪，今天出港航行到野柳外海時，因風浪影響正常航行，下雙錨雙俥頂浪待援。記者邱瑞杰／翻攝
載運橋式起重機進基隆港，意外撞倒碼頭起重機的鈺洲啟航貨輪，今天出港航行到野柳外海時，因風浪影響正常航行，下雙錨雙俥頂浪待援。記者邱瑞杰／翻攝
載運橋式起重機進基隆港，意外撞倒碼頭起重機的鈺洲啟航貨輪，今天出港航行到野柳外海時，因風浪影響正常航行，下雙錨雙俥頂浪待援。聯合報系資料照片
載運橋式起重機進基隆港，意外撞倒碼頭起重機的鈺洲啟航貨輪，今天出港航行到野柳外海時，因風浪影響正常航行，下雙錨雙俥頂浪待援。聯合報系資料照片

基隆港 碼頭 重機

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