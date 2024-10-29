影／南投部落大火 地處偏遠居民超無奈…消防抵達房屋已燒光

南投仁愛紅香部落今傍晚發生民宅火警，現場火勢猛烈，熊熊大火照亮夜空，所幸無人傷亡。但因火災地處偏遠，消防人車抵達時，民宅已經付之一炬，幾乎燒光了，居民無奈，縣議員林庭秝呼籲政府重視部落消防安全，並加緊改善。

南投縣消防局指出，今晚近6時獲報仁愛鄉紅香部落發生火警，位在發祥村仁盛路上民宅突竄出火勢，且大火迅速延燒，當下立刻由仁愛、埔里及中心碑3消防分隊調派消防車5輛、救護車1輛盡快前往灌救，並出動義消前往協助。

而仁愛原鄉山區僅一處消防分隊，且位在霧社地區，距紅香部落至少1小時車程，當地又無充足水線布設，大火因此持續延燒，2戶屋舍被燒得劈啪作響，當消防人車抵達火災地點時，已幾乎被燒光了，令居民相當無奈，所幸無人傷亡。

南投縣消防局表示，失火民宅因距離消防分隊較遠，且為木造房屋，火勢猛烈，延燒迅速，消防人車一到場便立刻拉設水線灌救，很快的就控制火勢，熄滅後也持續灑水降溫做殘火處理，詳細起火原因及財損狀況則有待進一步調查釐清。

縣議員林庭秝表示，仁愛原鄉幅員遼闊卻只有1個消防分隊，且屋舍多為緊鄰的木造建築，遠水救不了近火，滅火設備又老舊缺乏，她積極爭取改善部落消防安全，瑞岩新舊部落消防管線配置經費870多萬元最近才獲核定，明年可望施作。