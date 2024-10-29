高市議長康裕成接獲恐嚇信 揚言把議會「炸成廢墟」

高雄市議會預計在11月2日播放紀錄片「國有器官」，今早議長信箱收到恐嚇信，要求停止放映紀錄片，否則將放置炸彈把議會炸成廢墟。議長康裕成表示，其他縣市也發生過類似情況，事前做好沙盤推演，收信之後立刻報警處理。

高市議會規畫在11月2日下午2點到4點在簡報室舉辦「國有器官」電影放映暨與座談會。今早議會接獲一封恐嚇信，要求議會停止放映。此信內容指稱，「多顆爆炸物已放高雄市國泰路二段156號（議會地址），立刻取消國有器官放映，並在下午5點鐘之前要求所有議員在Facebook公開發表取消聲明，如果下午5點前沒有看見聲明，會被炸成廢墟」。

議長康裕成表示，其他縣市也曾發生類似情況，所以決定放映前已經跟警察局長林炎田沙盤推演，接獲恐嚇信後立即向鳳山分局報案，全案交由警方處理。