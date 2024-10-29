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曾在基隆港撞倒橋式起重機 貨輪野柳外海失去動力17人待援
載運橋式起重機進基隆港，意外撞倒碼頭起重機的鈺洲啟航貨輪，今天出港航行到野柳外海時，疑風、浪影響正常航行，下錨頂浪待援脫困。貨輪上共有17人，海巡署已調派艦艇到附近戒護。
國家搜救中心今晚表示，尚未接獲通報出勤協助救援。鈺洲貨輪船上共有17名船員，海巡署已派遣巡防艦艇前往錨定附近海域戒護，如果發生更緊急狀況，可以及時救人。
全國娛樂漁船協會理事長項彥豪今天說，今早10時習慣性的打開自動識別系統（AIS）時，發現有一艘大型船舶朝台北港方向行駛，但航速異常地緩慢，最後不在航道上，停留在野柳北北西的位置。從當時的潮汐、節氣，再到風向、浪向的變化，「我感覺這艘船可能面臨某種風險。」
項彥豪表示，一般來說，潮汐和風浪對載重大型船舶的穩定性有深遠的影響，特別是船體受到側風影響無法穩定航向時，航速異常便成警訊。今天的風向偏東北風，對照貨輪船的航線角度，可能使貨輪失去部分動力支持，增添航行風險。
這艘貨輪是14日載運橋式起重機，進入基隆港鈺洲啟航貨輪，並在要停泊西20號碼頭時，船上的起重機碰撞到碼頭上的起重機，並導致碼頭頭上的起重機傾倒。
據了解，鈺洲啟航貨輪今天駛離基隆港往西航行，在野柳外海偏離航道，錨定待援。基隆港務分公司曾調船拖船試圖協助，但因海象差折返。由於貨輪重9000噸，加上裝載3台橋式起重機，如果失去動力，國內現有的拖船可能都難以成功救援，可能得尋求國外的拖船馳援。
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