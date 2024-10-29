快訊

抓到了！台南急水溪殺人棄屍案2男遭逮 曾動手綑綁死者

氣象署估周四下半天「花蓮以南登陸」 一圖看康芮颱風預測路徑、影響時程

康芮颱風17時30分發海警！首波警戒範圍出爐 氣象署揭17時中心位置

彰化清潔車與安親車相撞 女師與3童受困…救出全送醫

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣一輛溪湖鎮清潔車今與安親班汽車相撞，汽車滑落大排，車上的女教師與3名小朋友受困車中，消防分隊趕到吊起車輛，女教師和小朋友都受傷，隨車清潔隊員在車禍時摔落地面受傷，5人都送醫救治，其中女教師受傷較嚴重，直送醫學中心。

據了解，清潔車與安親班汽車今下午約4點20分，在溪湖鎮大溪路一段800巷的大園橋相撞，汽車滑落大排，車上女教師（34歲）和埔心鄉梧鳳國小三、四年級各一名學童，及埔鹽鄉南港國小一名五年級學童困在車內。

消防局4點23分獲報，出動溪湖區三個消防分隊，緊急吊起汽車，女教師和學童飽受驚嚇，幸好意識清楚，女教師因受傷較嚴重，送往彰化基督教醫院急救，3名學童先送溪湖鎮地區醫院，有一名女童頭部外傷，將轉送衛福部彰化醫院急救。

清潔車隨車的40多歲清潔隊員在兩車相撞時摔落地面，消防隊員火速趕到時，他意識清楚但頭部也受傷，被送部立彰化醫院救治，急診部醫師診治為皮肉傷，沒生命危險。

初步了解，溪湖鎮公所接到通知，派員前往察看車禍發生情形，林姓清潔車駕駛告訴鎮公所人員，經過大園橋時沒看見汽車駛過來。至於車禍真正發生原因，有待警方調查和釐清。

彰化縣溪湖鎮一家安親班汽車和清潔車互撞，摔落大排。消防分隊趕到吊起車輛。圖／民眾提供
彰化縣溪湖鎮一家安親班汽車和清潔車互撞，摔落大排。消防分隊趕到吊起車輛。圖／民眾提供
彰化縣溪湖鎮一家安親班老師載小朋友，汽車和清潔車互撞，摔落大排。圖／民眾提供
彰化縣溪湖鎮一家安親班老師載小朋友，汽車和清潔車互撞，摔落大排。圖／民眾提供

教師 溪湖鎮 車禍

延伸閱讀

彰化長青卡明年就可搭計程車了 議員盼把Uber也納入

班班喝鮮奶彰化難實行 王惠美：先協助小校採購冰箱

彰化偏鄉最小村村民白天常被索討冥紙 今抗議公所再建第二納骨塔

影／國軍長泰19號操演 戰車彰化竹塘鄉間穿梭

相關新聞

彰化清潔車與安親車相撞 女師與3童受困…救出全送醫

彰化縣一輛溪湖鎮清潔車今與安親班汽車相撞，汽車滑落大排，車上的女教師與3名小朋友受困車中，消防分隊趕到吊起車輛，女教師和小...

國軍嘉縣操演軍用卡車停路邊 轎車、騎士接連撞上共3傷

國軍「長泰19號操演」一輛軍卡昨晚停在台19線嘉縣六腳鄉路段路旁，遭沈姓男子駕駛小客車撞擊，後方李姓少女騎機車閃避不及再...

國道小貨車變換車道擦撞半聯結車 翻滾又被後車撞擊釀2傷

高雄國道1號372.7公里鼎金路段北上車道今下午2時許發生車禍，吳姓男子駕駛小貨車變換車道時，不慎撞及外側車道半聯結車，...

桃園5騎士大喇喇上路…不掛車牌、遮蓋車牌、不戴安全帽 警逐一開單

桃園市5輛普通重機騎士未懸掛車牌或口罩遮蓋車牌、未戴安全帽，日前行經平鎮區中豐、南平路口，遭網友拍下5人在馬路揚長行駛，...

虎頭蜂出沒！苗栗水雲瀑布附近6遊客遭螫 女童慘挨4針送醫

初秋虎頭蜂出沒！苗栗縣泰安鄉錦水村水雲瀑布停車場附近，今天下午傳出有遊客遭虎頭蜂螫傷事件，消防局據報趕往現場確認有6名遊...

國1又見追撞緩撞車！休旅車高速撞擊蠍尾 幸無人傷亡

國道又見追撞緩撞車事故！國1苗栗頭屋路段位在南下124.5公里處，今天下午2點半左右，內線車輛發生一起休旅車追撞緩撞車事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。