彰化清潔車與安親車相撞 女師與3童受困…救出全送醫
彰化縣一輛溪湖鎮清潔車今與安親班汽車相撞，汽車滑落大排，車上的女教師與3名小朋友受困車中，消防分隊趕到吊起車輛，女教師和小朋友都受傷，隨車清潔隊員在車禍時摔落地面受傷，5人都送醫救治，其中女教師受傷較嚴重，直送醫學中心。
據了解，清潔車與安親班汽車今下午約4點20分，在溪湖鎮大溪路一段800巷的大園橋相撞，汽車滑落大排，車上女教師（34歲）和埔心鄉梧鳳國小三、四年級各一名學童，及埔鹽鄉南港國小一名五年級學童困在車內。
消防局4點23分獲報，出動溪湖區三個消防分隊，緊急吊起汽車，女教師和學童飽受驚嚇，幸好意識清楚，女教師因受傷較嚴重，送往彰化基督教醫院急救，3名學童先送溪湖鎮地區醫院，有一名女童頭部外傷，將轉送衛福部彰化醫院急救。
清潔車隨車的40多歲清潔隊員在兩車相撞時摔落地面，消防隊員火速趕到時，他意識清楚但頭部也受傷，被送部立彰化醫院救治，急診部醫師診治為皮肉傷，沒生命危險。
初步了解，溪湖鎮公所接到通知，派員前往察看車禍發生情形，林姓清潔車駕駛告訴鎮公所人員，經過大園橋時沒看見汽車駛過來。至於車禍真正發生原因，有待警方調查和釐清。
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