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打擊假交友真詐騙 內政部將全台訪查婚姻媒合團體

中央社／ 台北29日電

內政部今天說，28日起將會同刑警局、移民署實地查訪8家辦理婚姻媒合業務的社會團體，攜手民團強化打詐網絡；另外，針對民眾報案假交友詐騙所涉的交友服務業者，30日起也將實地訪查。

內政部透過新聞稿表示，為落實打擊詐騙政策，訂於10月28日到11月1日針對辦理婚姻媒合業務計8家社會團體，會同刑事警察局及移民署進行實地查訪，對會務、財務運作及跨國婚姻媒合業務辦理情形加以訪查。

內政部說，另將了解這些婚姻媒合團體在經營過程中，面對潛在的詐騙風險，是否訂定相關防詐措施，或提供教育訓練及宣導，以攜手民間團體強化打詐網絡，防杜假交友真詐騙的不法情事。

內政部表示，針對警政署165專線接獲民眾報案假交友詐騙所涉的交友服務業者，也訂於10月30日起會同轄管業者的台北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市、彰化縣及新竹市政府及警察機關，進行聯合實地查訪。

內政部指出，依消費者保護法及內政部「指定交友服務業個人資料檔案安全維護管理辦法」等規定，查核業者的定型化契約內容是否符合公平合理，妥善處理並維護消費者個人資料，並對有消費爭議案件的處理情形，以及165專線接獲報案相關案件進行了解。

內政部說，詐騙集團手段相當多樣化，例如「假交友真詐財」，是透過交友網站、社群媒體平台、通訊軟體等管道尋找獵物，藉由建立假帳號與交友軟體使用者建立關係，取得被害人信任後，便以徵婚、投資機會或親人生病等藉口及話術，要求被害人交付金錢，造成民眾財物損失。

內政部表示，請民眾務必小心，當遇有任何可疑狀況請勿慌張，立即撥打110或165反詐騙諮詢專線求證。

內政部 婚姻 詐騙集團

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