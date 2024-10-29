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國道小貨車變換車道擦撞半聯結車 翻滾又被後車撞擊釀2傷

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄國道1號372.7公里鼎金路段北上車道今下午2時許發生車禍，吳姓男子駕駛小貨車變換車道時，不慎撞及外側車道半聯結車，導致貨車翻滾至內側車道，吳男受輕傷，但右前座吳姓女乘客則意識模糊，被送往醫院救治，事故約下午3點半排除，警方已測繪釐清肇責。

國道警方指出，今下午2時18分許，35歲吳男駕駛小貨車行駛在事故路輔內車道，疑因變換車道不當，擦撞行駛在外側由陳男駕駛的半聯結車，撞擊後小貨車於車道上翻滾至內側車道，又被後方周男駕駛的轎車撞擊，事故共造成3車受損。

警方到場後，吳男受輕傷，但副駕駛座的吳姓女乘客意識模糊，緊急由救護車將他送醫急救，事故現場於15時35分排除，全線恢復通車，全案警方已完成測繪，釐清肇事責任。

吳男疑變換車道不慎造成小貨車翻覆，他及副駕駛座吳女均受傷，被送醫治療。記者張議晨／翻攝
吳男疑變換車道不慎造成小貨車翻覆，他及副駕駛座吳女均受傷，被送醫治療。記者張議晨／翻攝
吳男及副駕駛座吳女均受傷，被送醫治療。記者張議晨／翻攝
吳男及副駕駛座吳女均受傷，被送醫治療。記者張議晨／翻攝

國道 車禍 車道

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