國道小貨車變換車道擦撞半聯結車 翻滾又被後車撞擊釀2傷

高雄國道1號372.7公里鼎金路段北上車道今下午2時許發生車禍，吳姓男子駕駛小貨車變換車道時，不慎撞及外側車道半聯結車，導致貨車翻滾至內側車道，吳男受輕傷，但右前座吳姓女乘客則意識模糊，被送往醫院救治，事故約下午3點半排除，警方已測繪釐清肇責。

國道警方指出，今下午2時18分許，35歲吳男駕駛小貨車行駛在事故路輔內車道，疑因變換車道不當，擦撞行駛在外側由陳男駕駛的半聯結車，撞擊後小貨車於車道上翻滾至內側車道，又被後方周男駕駛的轎車撞擊，事故共造成3車受損。