聽新聞
0:00 / 0:00
國道小貨車變換車道擦撞半聯結車 翻滾又被後車撞擊釀2傷
高雄國道1號372.7公里鼎金路段北上車道今下午2時許發生車禍，吳姓男子駕駛小貨車變換車道時，不慎撞及外側車道半聯結車，導致貨車翻滾至內側車道，吳男受輕傷，但右前座吳姓女乘客則意識模糊，被送往醫院救治，事故約下午3點半排除，警方已測繪釐清肇責。
國道警方指出，今下午2時18分許，35歲吳男駕駛小貨車行駛在事故路輔內車道，疑因變換車道不當，擦撞行駛在外側由陳男駕駛的半聯結車，撞擊後小貨車於車道上翻滾至內側車道，又被後方周男駕駛的轎車撞擊，事故共造成3車受損。
警方到場後，吳男受輕傷，但副駕駛座的吳姓女乘客意識模糊，緊急由救護車將他送醫急救，事故現場於15時35分排除，全線恢復通車，全案警方已完成測繪，釐清肇事責任。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言