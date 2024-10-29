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桃園5騎士大喇喇上路…不掛車牌、遮蓋車牌、不戴安全帽 警逐一開單
桃園市5輛普通重機騎士未懸掛車牌或口罩遮蓋車牌、未戴安全帽，日前行經平鎮區中豐、南平路口，遭網友拍下5人在馬路揚長行駛，引起網友熱議，平鎮警方今天表示，根據檢舉警方掌握5輛機車車籍，將通知車主到案說明，查獲將分別開罰至少2400、3600及4100元。
警方指出，根據網友PO出影片檢舉，5輛普通重型機騎士分別搭載2名少女及1名男子總共8人，其中4輛普重未懸掛車牌、1輛車牌以口罩遮蔽，由龍潭騎車行經中豐路往中壢方向，5輛重機途經平鎮區中豐、南平路口紅燈，被網友拍下4機車未掛車牌、1機車用口罩遮蓋車牌，還有1人未戴安全帽行駛上路。
5輛機車大喇喇行經中豐路往中壢方向，毫不畏懼未掛車牌違規行駛，網友表示，「兇哦！」，原來現在的年輕人上路，都不用車牌，「車牌都不見了」，「是我老了嗎？」引起網友熱議。
平鎮警方表示，警方根據網友PO文檢舉，調閱天羅地網錄影，查出5 輛未掛牌機車騎士騎至中壢一家車行，之後出現5輛懸掛車牌機車從車行駛出，警方掌握機車車籍資料，將通知5名車主到案說明。
查獲5機車將依違反道路交通管理處罰條例規定，未懸掛車牌將處3600至1萬800元罰款、未戴安全帽將處500元罰款、以口罩遮蔽變造車牌將處2400至4800元罰款，（亦即3 輛未掛車牌騎士至少開罰3600元、1輛未戴安全帽未掛車牌騎士至少開罰4100元、1輛遮蔽車牌騎士至少開罰2400元），並將函請環保局依噪音管制法裁處罰款。
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