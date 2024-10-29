虎頭蜂出沒！苗栗水雲瀑布附近6遊客遭螫 女童慘挨4針送醫

初秋虎頭蜂出沒！苗栗縣泰安鄉錦水村水雲瀑布停車場附近，今天下午傳出有遊客遭虎頭蜂螫傷事件，消防局據報趕往現場確認有6名遊客(3大3小) 遭虎頭蜂螫咬，其中1名女童遭螫4針最慘烈，其餘5人各1針，目前已送往醫院診治。

消防局指出，今天下午1點51分中心接獲民眾報案，泰安鄉錦水村水雲瀑布停車場附近蜂螫案件，自學團體共計4名(1位成人及3位孩童)遭虎頭蜂螫傷，需救護車送醫，通報泰安及獅潭人車前往，共計出動2車4人。

救護人車到場後確認為遊客6名(3大3小遊客) 遭虎頭蜂螫咬，來自新竹的鄒姓10歲女童遭螫4針，痛苦難耐，其餘5人各挨1針。目前泰安91先將鄒姓女童及黃姓婦人（41歲）送往大順醫院救治，患者意識清楚、生命徵象穩定，無過敏反應；另4名遊客自行就醫。