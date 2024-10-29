影／淡江大學周邊棋牌社Threads攬客聚賭麻將 6人移送法辦

新北市淡水警分局持續掃蕩掛羊頭賣狗肉的棋牌社，日前發現淡江大學旁有店家在網路招攬賭博，員警喬裝成顧客和路人埋伏蒐證，趁現金交易時當場逮捕6人，依賭博罪嫌移送法辦，並報請市政府裁處違規營業。

位於淡江大學側邊北新路184巷這家棋牌社，在社群媒體Threads攬客打麻將賭博，警方發現後27日安排員警埋伏監控，其中1桌男女賭客打完麻將，立即到店門口依照輸贏算錢，員警錄影蒐證後表明身分當場逮捕。