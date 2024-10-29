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影／淡江大學周邊棋牌社Threads攬客聚賭麻將 6人移送法辦

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水警分局持續掃蕩掛羊頭賣狗肉的棋牌社，日前發現淡江大學旁有店家在網路招攬賭博，員警喬裝成顧客和路人埋伏蒐證，趁現金交易時當場逮捕6人，依賭博罪嫌移送法辦，並報請市政府裁處違規營業。

位於淡江大學側邊北新路184巷這家棋牌社，在社群媒體Threads攬客打麻將賭博，警方發現後27日安排員警埋伏監控，其中1桌男女賭客打完麻將，立即到店門口依照輸贏算錢，員警錄影蒐證後表明身分當場逮捕。

接著進入店內查扣電動麻將桌、麻將、籌碼、現金1200元等證物，警詢後將4名賭客36歲陳男、42歲嚴男、46歲柯男、49歲魏女，以及23歲歐姓店員、42歲談姓負責人依賭博罪嫌移送士林地檢署偵辦，並報請新北市政府依法裁處。

淡江大學旁某棋牌社，在Threads貼文攬客打麻將賭博，警方27日埋伏監控，其中1桌男女賭客打完麻將，立即到店門口依照輸贏算錢，員警錄影蒐證後表明身分當場逮捕。記者林昭彰／翻攝
淡江大學旁某棋牌社，在Threads貼文攬客打麻將賭博，警方27日埋伏監控，其中1桌男女賭客打完麻將，立即到店門口依照輸贏算錢，員警錄影蒐證後表明身分當場逮捕。記者林昭彰／翻攝
淡江大學旁某棋牌社，在Threads貼文攬客打麻將賭博，警方27日埋伏監控，4名男女賭客打完麻將，立即到店門口依照輸贏算錢，員警錄影蒐證後表明身分當場逮捕。記者林昭彰／翻攝
淡江大學旁某棋牌社，在Threads貼文攬客打麻將賭博，警方27日埋伏監控，4名男女賭客打完麻將，立即到店門口依照輸贏算錢，員警錄影蒐證後表明身分當場逮捕。記者林昭彰／翻攝
淡江大學旁某棋牌社，在Threads貼文攬客打麻將賭博，警方27日埋伏監控，其中1桌男女賭客打完麻將，立即到店門口依照輸贏算錢，員警錄影蒐證後表明身分當場逮捕。記者林昭彰／翻攝
淡江大學旁某棋牌社，在Threads貼文攬客打麻將賭博，警方27日埋伏監控，其中1桌男女賭客打完麻將，立即到店門口依照輸贏算錢，員警錄影蒐證後表明身分當場逮捕。記者林昭彰／翻攝

淡江大學 賭博 麻將

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