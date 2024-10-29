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牽機車突遭男涉持刀當街刺大腿 內湖騎士驚恐棄車逃跑求救

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

22歲李姓男子今下午疑與馬姓機車騎士爆發口角糾紛，涉拿出彈簧刀當街刺傷馬男大腿，馬男受傷後逃亡對街的飲料店求救，送醫救治中。內湖警分局鎖定犯嫌李男身分，前往住處追捕時，李男至西湖派出所投案，全案朝傷害罪嫌偵辦中。

警方指出，今天下午1點20分，李男走在內湖路1段411巷人行道，見到30歲馬姓機車騎士正在牽車，涉突然拿出隨身的彈簧刀，刺向馬男大腿，作案後逃離現場，且將刀刃丟在草叢。馬男驚恐受傷丟下機車，鮮血直流逃往馬路對面的飲料店求助。北市消防救護人員到場，將人送往三軍總醫院緊急縫合傷口，馬男暫無生命危險。

警方專案小組調閱監視器鎖定李男身分，前往其住處追捕，李男約在案發約1小後自行至西湖派出所投案。李男自稱，因為被馬姓騎士嗆聲，爆發口角才會情緒激動持刀刺傷人。警方對於他的說法存疑，馬姓騎士部分初步稱根本不認識李男，目前人在醫院救治尚未製作筆錄。

馬姓騎士遭當街刺傷大腿，急忙丟棄機車，逃亡飲料店求助。記者蕭雅娟／翻攝
馬姓騎士遭當街刺傷大腿，急忙丟棄機車，逃亡飲料店求助。記者蕭雅娟／翻攝
馬姓騎士遭當街刺傷大腿，急忙丟棄機車，逃亡飲料店求助。記者蕭雅娟／翻攝
馬姓騎士遭當街刺傷大腿，急忙丟棄機車，逃亡飲料店求助。記者蕭雅娟／翻攝
22歲李姓男子涉拿出彈簧刀當街刺傷馬姓騎士大腿，作案後逃離現場。記者蕭雅娟／翻攝
22歲李姓男子涉拿出彈簧刀當街刺傷馬姓騎士大腿，作案後逃離現場。記者蕭雅娟／翻攝

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