聽新聞
0:00 / 0:00
牽機車突遭男涉持刀當街刺大腿 內湖騎士驚恐棄車逃跑求救
22歲李姓男子今下午疑與馬姓機車騎士爆發口角糾紛，涉拿出彈簧刀當街刺傷馬男大腿，馬男受傷後逃亡對街的飲料店求救，送醫救治中。內湖警分局鎖定犯嫌李男身分，前往住處追捕時，李男至西湖派出所投案，全案朝傷害罪嫌偵辦中。
警方指出，今天下午1點20分，李男走在內湖路1段411巷人行道，見到30歲馬姓機車騎士正在牽車，涉突然拿出隨身的彈簧刀，刺向馬男大腿，作案後逃離現場，且將刀刃丟在草叢。馬男驚恐受傷丟下機車，鮮血直流逃往馬路對面的飲料店求助。北市消防救護人員到場，將人送往三軍總醫院緊急縫合傷口，馬男暫無生命危險。
警方專案小組調閱監視器鎖定李男身分，前往其住處追捕，李男約在案發約1小後自行至西湖派出所投案。李男自稱，因為被馬姓騎士嗆聲，爆發口角才會情緒激動持刀刺傷人。警方對於他的說法存疑，馬姓騎士部分初步稱根本不認識李男，目前人在醫院救治尚未製作筆錄。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言