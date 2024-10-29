牽機車突遭男涉持刀當街刺大腿 內湖騎士驚恐棄車逃跑求救

22歲李姓男子今下午疑與馬姓機車騎士爆發口角糾紛，涉拿出彈簧刀當街刺傷馬男大腿，馬男受傷後逃亡對街的飲料店求救，送醫救治中。內湖警分局鎖定犯嫌李男身分，前往住處追捕時，李男至西湖派出所投案，全案朝傷害罪嫌偵辦中。

警方指出，今天下午1點20分，李男走在內湖路1段411巷人行道，見到30歲馬姓機車騎士正在牽車，涉突然拿出隨身的彈簧刀，刺向馬男大腿，作案後逃離現場，且將刀刃丟在草叢。馬男驚恐受傷丟下機車，鮮血直流逃往馬路對面的飲料店求助。北市消防救護人員到場，將人送往三軍總醫院緊急縫合傷口，馬男暫無生命危險。